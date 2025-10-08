< sekcia Regióny
Hokejová hala na Klokočine v Nitre bude slúžiť aj verejnosti
opätovným sprevádzkovaním haly na Klokočine získala Nitra moderný priestor, ktorý prinesie viac možností pohybu a športu pre všetkých.
Autor TASR
Nitra 8. októbra (TASR) - Mesto Nitra odovzdalo do užívania hokejovú tréningovú halu na sídlisku Klokočina. Rozhodnutie o jej opätovnom sprevádzkovaní padlo už v lete. Podľa primátora Mareka Hattasa je po niekoľkomesačnej príprave vhodná na športové využitie.
Ako uviedol, tréningová hala je odovzdaná do užívania HK Nitra. „Aktuálne sa dolaďujú detaily jej prevádzky. Hala bude využitá nielen na tréningy hokeja a krasokorčuľovania, ale počíta sa aj s verejným korčuľovaním,“ povedal Hattas.
Podľa jeho slov opätovným sprevádzkovaním haly na Klokočine získala Nitra moderný priestor, ktorý prinesie viac možností pohybu a športu pre všetkých. „Verejnosť sa môže prísť korčuľovať v stanovené hodiny už v sobotu 11. a v nedeľu 12. októbra,“ doplnil mestský úrad.
