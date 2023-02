Hokejový klub bude financovať časť prevádzky zimného štadióna

Banská Bystrica 2. februára (TASR) – HC´05 Banská Bystrica sa bude od polovice aktuálnej sezóny podieľať na financovaní časti prevádzky zimného štadióna v meste. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová s tým, že to súvisí so súčasnou ekonomickou situáciu obcí a miest. Pripomenula, že pre nárast cien služieb i energií samospráva pristúpila k úsporným opatreniam.



"Mesto dlhodobo financovalo dotáciami celú prevádzkovú potrebu profesionálneho hokejového klubu. Zimný štadión využívali na tréningy a zápasy, ktoré tvoria približne 15 percent využívania jeho kapacity," podotkla.



Celková prevádzková potreba zimného štadióna na činnosť profesionálneho i mládežníckeho hokejového klubu je približne 1.100.000 eur ročne. Samospráva dokáže podľa hovorkyne zabezpečiť z požadovanej sumy 750.000 eur, stále však chýba 350.000 eur. "Preto sa začali rokovania medzi profesionálnym a mládežníckym hokejovým klubom, s cieľom nájsť viaczdrojové financovanie prevádzky zimného štadióna," konštatovala Adamovičová.



Zdôraznila, že úverové zaťaženie, súvisiace s rekonštrukciou štadióna, vo výške ďalších takmer 500.000 eur ročne, znáša z vlastných zdrojov mestská obchodná spoločnosť, ktorá vlastní štadión.



"S hokejovým klubom sme podpísali dodatok pre rok 2023, čo znamená, že bude financovať svoju prevádzku vo výške približne 150.000 eur ročne. Je to jediná cesta, ako zabezpečiť fungovanie zimného štadiónu aj naďalej," pripomenul primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. "V polovici sezóny musíme hľadať alternatívne formy financovania, pretože mesto muselo túto podporu obmedziť. Namiesto toho, aby sme sa pred bránami play-off sústredili na doplnenie kádra o rozdielových hráčov, sme nútení uvažovať o prehodnotení našich ďalších krokov v záverečnej časti sezóny," dodal prezident HC´05 Banská Bystrica Tomáš Boľoš.