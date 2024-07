Holanďan sa zranil v Gerlachovskom kotle, noc prečkal v horách

Vysoké Tatry 22. júla (TASR) - Holanďan sa zranil v oblasti Gerlachovského kotla vo Vysokých Tatrách, noc prečkal v horách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že žiadosť o pomoc pre 28-ročného turistu prijalo Operačné stredisko tiesňového volania ešte v nedeľu (21. 7.) vo večerných hodinách.



"Turista si pohybom v danej oblasti privodil poranenie dolnej končatiny. Keďže disponoval vybavením pre núdzové bivakovanie, záchranná akcia bola odložená do skorých ranných hodín," uviedla HZS s tým, že v pondelok ráno o súčinnosť požiadali leteckú posádku záchranárov z Popradu.



Po príchode na miesto zraneného muža ošetrili a následne bol letecky transportovaný do Starého Smokovca. Tam si ho do starostlivosti prevzala posádka Rýchlej zdravotnej pomoci.