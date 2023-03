Holíč a Skalicu spojí cyklotrasa, jej výstavba sa oneskorila

Holíč 6. marca (TASR) - Na brehu rieky Morava sa uskutočňujú stavebné práce súvisiace s vybudovaním nového úseku Moravskej cyklotrasy. TASR o tom informovala za realizátora, ktorým je spoločnosť Eurovia SK, PR manažérka a hovorkyňa Simona Tančáková.



Investorom výstavby je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), zástupcovia kraja a miestnej samosprávy poklepali základný kameň už 1. mája 2022. "Samosprávny kraj získal na realizáciu projektu prostriedky z eurofondov. Predpokladáme začiatok výstavby v priebehu júna 2022. Úsek by mal byť hotový najneskôr do ôsmich mesiacov od začiatku výstavby," uviedol pre TASR v máji 2022 predseda TTSK Jozef Viskupič.



Obdobie výstavby je aktuálne naplánované od januára do septembra tohto roka. "V rámci stavebných prác sa odstráni pôvodný kryt vrátane trávy na korune ochrannej hrádze a zbúrajú sa pôvodné polovegetačné betónové panely. Následne sa vytvoria obojstranné zemné zatrávnené krajnice so šírkou 0,25 metra a tri metre široký povrch z penetračného asfaltového makadamu. Na trase sa tiež odstráni desať kusov starých oceľových rámp, ktoré už neplnia svoju funkciu, a nahradia sa novými modernými rampami," informovala Tančáková.



Ako uviedla, počas výstavby sa zohľadnia existujúce inžinierske siete, ako napríklad plynovod, produktovod či elektrické vedenie, ktoré cyklotrasu križujú. "Na ochrannej hrádzi sa pre prejazd cyklistov navrhuje znížená rýchlosť 15 km/h," doplnila hovorkyňa realizátora.



Úsek dlhý 6,15 kilometra (km) vedie po korune ochrannej protipovodňovej hrádze rieky Morava. Dielo má hodnotu takmer 750.000 eur bez DPH.



Moravská cyklotrasa prepája medzinárodné cyklotrasy od Eurovelo 13 – Po stopách železnej opony s Baťovým kanálom. Nachádza sa v blízkosti miest Skalica a Holíč.