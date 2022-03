Holíč 2. marca (TASR) - Mesto Holíč buduje záchytné miesto pre utekajúce matky s deťmi. V školskej budove na Kollárovej ulici sa aktuálne uskutočňujú stavebné práce, ktoré by mali byť ukončené do dvoch týždňov. TASR o tom informoval hovorca mesta Jaroslav Čársky.



V spolupráci s Emauzy Holíč a Domovom sociálnych služieb (DSS) Holíč na Kátovskej ulici mesto rieši ďalšie možnosti ubytovania obyvateľov Ukrajiny. "Už 25. februára sme zriadili krízový štáb. Prizvaný bol aj pravoslávny kňaz protojerej Jakub Jacečko, ktorý je ochotný sa o ukrajinských občanov duchovne postarať," uviedol primátor mesta Zdenko Čambal.



V meste žije okolo 100 ľudí ukrajinskej národnosti s trvalým pobytom a 200 s prechodným pobytom pochádzajúcich z Ukrajiny. "Tí sa plnohodnotne začlenili do spoločnosti. V spolupráci s komunitou sme v meste zorganizovali humanitárnu pomoc pre obyvateľov Ukrajiny zasiahnutých vojnovým konfliktom. V meste sa v súčasnosti nachádza niekoľko osôb, ktorým ubytovanie poskytla vyššie spomínaná komunita," informoval Čársky.