Holíč chce postaviť multifunkčnú športovú halu
Autor TASR
Holíč 29. decembra (TASR) - Mesto Holíč chce postaviť multifunkčnú športovú halu v hodnote takmer 4,8 milióna eur bez DPH. Projekt však závisí aj od finančnej situácie samosprávy. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Navrhovatelia sa môžu zapojiť do 19. januára 2026. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác. Nosnú konštrukciu bude tvoriť montovaný skelet so železobetónovými stĺpmi a oceľovými väzníkmi. Objekt bude založený na pilótach. Stropná konštrukcia bude z panelov a z plechovej strešnej konštrukcie. Objekt bude opláštený fasádnym stenovým sendvičovým panelom s minerálnou vlnou. Realizovať sa majú aj nové prípojky sietí. V okolí budú vyhotovené nové spevnené plochy z betónovej dlažby a asfaltu. Súčasťou bude aj asanácia skladovej haly, objektu WC a betónovej plochy.
Predpokladaná hodnota zákazky je 4.764.710,46 eura bez DPH. Dielo by malo byť financované z prostriedkov Fondu na podporu športu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. „Zatiaľ nekomentujem projekty, ktoré vyžadujú spolufinancovanie, na ktoré nemáme. Patrí medzi ne aj multifunkčná športová hala,“ uviedol pre TASR primátor mesta Zdenko Čambal. V prípade realizácie projektu by mali práce trvať 15 mesiacov.
