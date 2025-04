Holíč chce zrealizovať obnovu opevnenia bastiónu zámku

Holíč 8. apríla (TASR) - Mesto Holíč chce zrealizovať komplexnú obnovu opevnenia severovýchodného bastiónu Holíčskeho zámku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, za vyše 800.000 eur. Aktuálne je vyhlásená verejná súťaž na zhotoviteľa. Záujemcovia sa môžu zapojiť do 25. apríla. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Práce majú pozostávať z rekonštrukcie opevnenia, vybudovania priťažovacej hlavice okolo rekonštruovaného opevnenia a z rekonštrukcie kamenného muriva. Súčasťou projektu bude aj vyhotovenie dvoch ríms z pieskovca, trativodu, izolácie proti vode a búracie práce.



Dielo by malo byť hotové najneskôr do 270 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom v rámci komplexnej obnovy národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Celková cena má byť 826.501,04 eura bez DPH.