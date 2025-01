Holíč chce zrealizovať vodozádržné opatrenia v areáli zámku a MŠ Lúčky

Holíč 22. januára (TASR) - Mesto Holíč plánuje zrealizovať vodozádržné opatrenia v areáli zámku a Materskej školy (MŠ) Lúčky. Predpokladaná celková hodnota je 833.823,07 eura bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o začatí verejnej súťaže na zhotoviteľa projektu zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Navrhovatelia môžu svoje ponuky predkladať elektronicky do 14. februára.



Zákazka je zložená z dvoch častí. Predmetom jednej časti je výmena nepriepustných povrchov za vodopriepustné povrchy a plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou vyparovanie vody. Práce zahŕňajú vybudovanie dažďovej záhrady, vysadenie stromov, kríkov či založenie nového parkového a lúčneho trávnika v areáli zámku. Predpokladaná hodnota je 512.885,49 eura bez DPH.



Časť projektu týkajúca sa areálu MŠ Lúčky zahŕňa výmenu nepriepustných spevnených plôch asfaltových a betónových za vodopriepustné plochy, taktiež vybudovanie dažďovej záhrady, návrh sadových úprav súvisiacich s vodozádržnými opatreniami, ale aj vybudovanie systému na zachytávanie vody z časti strechy zastrešenia átria MŠ Lúčky a jeho následné odvedenie do dažďovej záhrady. Predpokladaná cena je 320.937,58 eura bez DPH.



Mesto obstaráva dve samostatné stavebné diela, na ktoré sa budú uzatvárať s úspešnými uchádzačmi samostatné zmluvy o dielo. Ponuky budú vyhodnocované podľa kritéria najnižšej ceny. Práce by mali byť hotové do 180 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.