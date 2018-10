Hubertovu jazdu na Záhorí spojili s výlovom rybníka

Podujatie každoročne uzatvára jazdeckú sezónu a aktéri poďakovali za dobré športové a spoločenské úspechy.

Holíč/Kopčany 20. októbra (TASR) – V sobotu sa uskutočnila Hubertova jazda, ktorá odštartovala predpoludním v Kopčanoch a cieľ bol tento rok na zámku v Holíči. TASR informoval spoluorganizátor podujatia Stanislav Matulík.



Podujatie každoročne uzatvára jazdeckú sezónu a aktéri poďakovali za dobré športové a spoločenské úspechy. "Prvú Hubertovu jazdu v regióne sme organizovali v roku 1974 v Holíči. V Kopčanoch sme začali organizovať Hubertove jazdy od roku 2001, kedy sme postupne presťahovali jazdecký oddiel do zrekonštruovaného žrebčína v Kopčanoch," uviedol Matulík. Posledných osem rokov sa na organizácii Hubertovej jazdy podieľajú v regióne Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany, mesto Holíč a obec Kopčany.



Hubertova jazda je neodmysliteľnou tradíciou každej chovateľskej alebo športovej organizácie, zaoberajúcej sa chovom koní. Akciou sa vzdal hold patrónovi poľovníkov Hubertovi a je to v podstate hon na líšku. Tú predstavuje jazdec, ktorý má na sebe líščí chvost. "Išlo nám hlavne o to, aby sme si dobre zajazdili a v zdraví sa vrátili domov do svojich domovov a maštalí. Mojou úlohou bolo niesť líščí chvost a čo najdlhšie sa nenechať chytiť," povedala k podujatiu Martina Benešová, ktorá na koni Axel Fowley robila ďalším jazdcom imaginárnu líšku.



Sprievodný program podujatia už po druhýkrát spestril výlov rybníka pri Holíčskom zámku. "Na podujatí sa každý rok aktívne zúčastňuje približne 70 koní a jazdcov a päť historických kočov," doplnil Matulík.