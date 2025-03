Holíč plánuje vytvorenie expozície Čínskeho umenia v priestoroch zámku

Holíč 28. marca (TASR) - Mesto Holíč plánuje vytvorenie stálej expozície Čínskeho umenia v priestoroch Čínskej sály Holíčskeho zámku. V rámci projektu dôjde napríklad k vyhotoveniu 12 kusov reprodukcií pôvodných tapiet z konca 18. storočia, ktoré budú umiestnené na drevených rámoch či k usporiadaniu workshopu. Cieľom je posilniť úlohu kultúry a udržateľného cestovného ruchu v prihraničnom regióne či zachovanie a obnova kultúrneho dedičstva. TASR to uviedla Nikol Lazíciusová z oddelenia regionálneho rozvoja a dotačnej politiky mesta Holíč.



Expozíciu bude dotvárať aj veľkorozmerná vitrína s pódiom, v ktorej bude vystavená jedna zo zreštaurovaných tapiet. Steny Čínskej sály pôvodne pokrývali tapety z pravej kože, ktoré sú z dôvodu ich ochrany a zakonzervovania demontované a uložené.



„Sedem z nich už prešlo procesom reštaurovania a dva kusy sú v súčasnosti vystavené v priestoroch múzea. Anonymný autor na tapetách zobrazuje úchvatnú čínsku krajinu z obdobia dynastie Ming,“ priblížila Lazíciusová. Súčasťou sály sú tiež troje dvere, drevená podlaha, benátske zrkadlá, dva mramorové kozuby, tri benátske lustre z 19. storočia, neskoro klasicistické majolikové bielo glazované kachle, malý stolík a dve kresielka.



Druhou aktivitou projektu bude workshop, ktorý sa uskutoční v sídle partnera v priestoroch barokového Zámku Slavkov - Austerlitz v Slavkove u Brna, v okrese Vyškov v Juhomoravskom kraji. „Predmetom bude oboznámiť širokú laickú i odbornú verejnosť so skvostmi čínskeho umenia a taktiež odprezentovať históriu a atraktivity cezhraničného regiónu,“ uviedla.



Projekt je financovaný v rámci programu Interreg. Mestu bol pridelený nenávratný finančný príspevok pozostávajúci z eurofondov vo výške 48.885,18 eura a príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 7332,77 eura. Mesto Holíč sa bude spolupodieľať sumou 4888,53 eura. Termín začiatku realizácie projektu je stanovený na marec 2025, s trvaním do konca februára 2026.