Holíč požiadal o návratnú finančnú pomoc vo výške 239 000 eur

Holíč 27. októbra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Holíči odsúhlasilo prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 239 000 eur. Táto suma predstavuje výpadok príjmov z podielových daní mesta za rok 2020 spôsobený pandémiou nového koronavírusu.



„Ako hendikep vnímam, že ministerstvo si ako jedno z kritérií stanovilo, že finančné prostriedky musia byť implementované do konca roka. Vytiahli sme preto zo zásobníka investícií tie položky, ktoré už máme pripravené vrátane verejného obstarávania a ďalších vecí, keďže dva mesiace sú šibeničný termín," uviedol k žiadosti primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.



V rámci plánovaných projektov by sa mala uskutočniť rekonštrukcia striech mestského úradu v približnej výške nákladov 75 000 eur. „Túto investíciu už odkladáme takmer desať rokov a strechy sú v havarijnom stave. Okrem toho chystáme projektovú dokumentáciu na kanalizáciu na najstaršom sídlisku Mirka Nešpora, ktorá je v približnej hodnote 20 000 eur," doplnil primátor.



Dokončiť sa má aj spojenie septikov s verejnou kanalizáciou na Holíčskom zámku v celkovej hodnote približne 30 000 eur.



„Tieto financie sa mestu v priebehu dva až dva a pol roka vrátia na ušetrených financiách za vývoz septiku. Za ďalších 24 000 eur sa na zámku nainštaluje bleskozvod," informoval Čambal. Na odstránenie havarijnej situácie, ktorá sa stala na budove materskej školy na Ulici Čabelku, prispeje mesto sumou vo výške do 15 000 eur.