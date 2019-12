Mestská spoločnosť v Holíči dostala od ÚVO mastnú pokutu

Holíč 6. decembra (TASR) – Podnik Správa mestského majetku (SMM) Holíč, ktorého jediným spoločníkom je mesto Holíč, dostal od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu vo výške 22.775,50 eura.



"Pokuta bola uložená za to, že účastník konania bez verejného obstarávania zadal spoločnosti VPP servis nadlimitnú zákazku na poskytovanie služieb, ktorej predmetom boli plnenia od 1. mája 2016 do 8. októbra 2018 v celkovej sume 455.510,11 eura s DPH," uvádza v zdôvodnení pokuty ÚVO.



Mesto už pokutu zaplatilo, ale plánuje podniknúť právne kroky, aby financie získalo späť. "Právnymi zástupcami som bol upozornený, že aj keď sa obrátime na súd, nemá to odkladný účinok a pokutu sme preto zaplatili. Ďalšie kroky podnikneme podobne ako pri predchádzajúcich dvoch pokutách súdnou cestou. Spracováva sa žaloba, ktorá bude doručená na Krajský súd v Bratislave najneskôr 14. januára," uviedol pre TASR primátor Holíča Zdenko Čambal.



Mesto už v predchádzajúcom období dostalo dve pokuty od ÚVO. Proti pokutám sa odvolalo, pretože ich považuje takisto za neopodstatnené. Ohľadom pokút majú niektorí poslanci výhrady.



"Ako mesto sme dostali už tretiu pokutu, keď v jednom prípade to bolo za konflikt záujmov a druhé dve boli za to, že sa neuskutočnili výberové konania. Predpokladám, že ÚVO si to nevymyslel a majú na to dôvod. Pri zverejnení pokuty sa argumentovalo, že v okolitých mestách, ako napr. Skalica, dostávajú vyššie pokuty, ale toto neberiem za argument. Problém je, že tie pokuty vôbec dostávame," informoval TASR poslanec mestského zastupiteľstva Marek Šefčík.