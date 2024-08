Holíč navrhuje zmeny územného plánu

Holíč 13. augusta (TASR) - Mesto Holíč (okres Skalica) navrhuje zmeny územného plánu. Okrem iného sa má umožniť vo viacerých nových lokalitách individuálna alebo hromadná bytová výstavba. Vyplýva to zo strategického materiálu predloženého samosprávou do zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA).



"Cieľom je zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti, ako aj doplnenie verejnoprospešných stavieb do záväznej časti územného plánu mesta," uvádza sa v predloženom strategickom materiáli.



Územný plán by mohol okrem iného po novom umožňovať individuálnu bytovú výstavbu na ploche 7196 štvorcových metrov v oblasti Chalupy či na ploche s výmerou 8530 štvorcových metrov v oblasti Konopniská. Na ploche 308.576 štvorcových metrov v lokalite Pod Šibenicou sa v návrhu počíta okrem individuálnej bytovej výstavby a ďalších činností už aj s možnosťou hromadnej bytovej výstavby. Na niektorých parcelách v lokalite Kaštieľ by mohla byť zrušená stavebná uzávera.