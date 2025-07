Holíč 11. júla (TASR) - Mesto Holíč plánuje rekonštrukciu a rozšírenie zberného dvora. Predpokladaná hodnota projektu je viac ako 370.000 eur bez DPH. Navrhovatelia môžu posielať cenové ponuky do 30. júla. Vyplýva to z informácií o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Rekonštrukcia sa uskutoční s cieľom rozšírenia manipulačno-skladových plôch dvora. Súčasťou projektu je výstavba nového prístrešku pre zastrešenie kontajnerových stanovísk, prepojenie spevnených plôch zberného dvora so susedným areálom a osadenie novej nákladnej mostovej váhy.



Novinkami budú sanitárny kontajner pre zamestnancov vrátane napojenia na inžinierske siete či vybudovanie odvodu dažďových vôd zo striech objektov zberného dvora a z jeho spevnených plôch.



Predpokladaná hodnota zákazky je 371.568,62 eura bez DPH. Projekt bude financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027, štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Hlavným kritériom súťaže je ponúknutá cena.