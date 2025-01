Holíč 27. januára (TASR) - Mesto Holíč plánuje spoplatniť niekoľko parkovacích zón. Stane sa tak na základe prijatia všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní v meste z decembra 2024. Jedna časť sa týka rezidenčného parkovania, druhá je o dočasnom parkovaní v centre mesta. Spustenie plateného parkovania bude verejnosti vopred oznámené. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



Spoplatnenie sa týka parkovísk na uliciach Námestie sv. Martina, Námestie mieru, časť parkoviska na Ulici SNP, Hviezdoslavovej, Sv. Anny, pri zdravotnom stredisku a pred kultúrnym domom. Spoplatnené budú vždy od pondelka do piatka od 6.00 h do 18.00 h a v sobotu od 6.00 h do 12.00 h. Nedeľa, štátne sviatky a dni pracovného pokoja budú zdarma.



Parkovné možno uhradiť cez SMS správu, webovú a mobilnú aplikáciu alebo parkovací automat. Cena je jednotná vo výške 0,50 eura za každú začatú hodinu. Držitelia preukazu ŤZP môžu parkovať na vyznačených miestach na nevyhnutne potrebný čas.



V parkovacích zónach budú môcť parkovať aj rezidenti, ktorí majú v zónach trvalý pobyt. So žiadosťou o vydanie rezidenčnej karty sa môžu obrátiť na mestský úrad.



Vlastník nehnuteľnosti môže takisto požiadať o vydanie jednej rezidenčnej karty za poplatok 100 eur ročne, ak nemá možnosť vlastného parkovania.