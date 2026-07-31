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Holíč plánuje výstavbu multifunkčnej športovej haly
Z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že projekt bude pozostávať z dvoch etáp.
Autor TASR
Holíč 31. júla (TASR) - Mesto Holíč vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej multifunkčnej športovej haly s predpokladanou hodnotou viac ako päť miliónov eur bez DPH. Hala by mohla mať národný aj cezhraničný charakter. Jej výstavba závisí od získania externých zdrojov. Pre TASR to uviedol primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.
Ozrejmil, že myšlienkou sa zaoberá viac ako dva roky. „Prisľúbil som ju nášmu basketbalovému klubu aj ostatným športovým klubom, ktoré dosahujú pekné výsledky na majstrovstvách Slovenska a často aj na medzinárodných podujatiach so zahraničnou účasťou,“ zhrnul.
Podľa neho súčasná hala už nespĺňa súčasné požiadavky. „Máme jednu športovú halu, ktorá je už za zenitom svojho technického aj morálneho opotrebenia. Máme preto ambíciu získať finančné prostriedky z Fondu na podporu športu. Projekt sme predložili už pred viac ako rokom ako športovú infraštruktúru národného významu,“ doplnil.
Pripomenul, že mesto muselo pôvodné verejné obstarávanie zrušiť. „Museli sme ho zrušiť pre doplnenie takzvanej zelenej energie, aby boli do projektu zakomponované všetky prvky alternatívnych zdrojov energie. Nové verejné obstarávanie sme vyhlásili 24. júla. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12. augusta, ale predpokladáme, že vzhľadom na otázky a podnety uchádzačov sa môže predĺžiť o dva až štyri týždne,“ vysvetlil.
Z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že projekt bude pozostávať z dvoch etáp. Prvá zahŕňa výstavbu haly vrátane montovaného skeletu, základov, strešnej konštrukcie, opláštenia, inžinierskych sietí a okolitých spevnených plôch. Druhá počíta s naprojektovaním a realizáciou environmentálnych technológií. Lehota realizácie má byť 39 mesiacov.
Predpokladaná hodnota predstavuje 5.041.853,37 eura bez DPH. Ak mesto získa požadované financovanie, hala podľa Čambala nebude slúžiť iba obyvateľom Holíča. „Nemala by mať len lokálny charakter, ale regionálny a povedal by som aj cezhraničný, keďže mesto Holíč leží na hranici s Českou republikou,“ zdôraznil. Dodal, že projektová dokumentácia, ktorej vypracovanie stálo približne 80.000 eur, je už dokončená a podobné športové haly na Slovensku už fungujú.
Ozrejmil, že myšlienkou sa zaoberá viac ako dva roky. „Prisľúbil som ju nášmu basketbalovému klubu aj ostatným športovým klubom, ktoré dosahujú pekné výsledky na majstrovstvách Slovenska a často aj na medzinárodných podujatiach so zahraničnou účasťou,“ zhrnul.
Podľa neho súčasná hala už nespĺňa súčasné požiadavky. „Máme jednu športovú halu, ktorá je už za zenitom svojho technického aj morálneho opotrebenia. Máme preto ambíciu získať finančné prostriedky z Fondu na podporu športu. Projekt sme predložili už pred viac ako rokom ako športovú infraštruktúru národného významu,“ doplnil.
Pripomenul, že mesto muselo pôvodné verejné obstarávanie zrušiť. „Museli sme ho zrušiť pre doplnenie takzvanej zelenej energie, aby boli do projektu zakomponované všetky prvky alternatívnych zdrojov energie. Nové verejné obstarávanie sme vyhlásili 24. júla. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12. augusta, ale predpokladáme, že vzhľadom na otázky a podnety uchádzačov sa môže predĺžiť o dva až štyri týždne,“ vysvetlil.
Z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že projekt bude pozostávať z dvoch etáp. Prvá zahŕňa výstavbu haly vrátane montovaného skeletu, základov, strešnej konštrukcie, opláštenia, inžinierskych sietí a okolitých spevnených plôch. Druhá počíta s naprojektovaním a realizáciou environmentálnych technológií. Lehota realizácie má byť 39 mesiacov.
Predpokladaná hodnota predstavuje 5.041.853,37 eura bez DPH. Ak mesto získa požadované financovanie, hala podľa Čambala nebude slúžiť iba obyvateľom Holíča. „Nemala by mať len lokálny charakter, ale regionálny a povedal by som aj cezhraničný, keďže mesto Holíč leží na hranici s Českou republikou,“ zdôraznil. Dodal, že projektová dokumentácia, ktorej vypracovanie stálo približne 80.000 eur, je už dokončená a podobné športové haly na Slovensku už fungujú.