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Holíč počas leta preplatí občanom cestovné na kúpaliská v okolí
Na preplatenie cestovného majú nárok obyvatelia s trvalým pobytom v Holíči.
Autor TASR
Holíč 3. júla (TASR) - Mesto Holíč bude aj počas tohtoročnej letnej sezóny preplácať svojim obyvateľom cestovné náklady pri návšteve kúpalísk v Hodoníne a v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina v Skalici. Opatrenie má podľa samosprávy pomôcť obyvateľom kompenzovať chýbajúce mestské kúpalisko. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Na preplatenie cestovného majú nárok obyvatelia s trvalým pobytom v Holíči. Refundácia sa vzťahuje výlučne na autobusové cestovné lístky na trasách Holíč - Hodonín a späť, ako aj Holíč - Skalica - Zlatnícka dolina a späť, s dátumom využitia od stredy (1. 7.) do 31. augusta.
Mesto upozorňuje, že neprepláca vstupné na kúpaliská, ale iba preukázané náklady na verejnú autobusovú dopravu. Žiadosti o finančnú kompenzáciu bude možné predkladať v termíne od 8. do 30. septembra.
K žiadosti je potrebné priložiť cestovné lístky a vstupenky s rovnakým dátumom návštevy kúpaliska. V prípade využívania čipových kariet je potrebné doložiť výpis návštevnosti alebo potvrdenie od prevádzkovateľa kúpaliska. Formulár žiadosti je dostupný na Mestskom úrade v Holíči, v turisticko-informačnom centre v areáli zámku alebo na webovej stránke mesta.
Na preplatenie cestovného majú nárok obyvatelia s trvalým pobytom v Holíči. Refundácia sa vzťahuje výlučne na autobusové cestovné lístky na trasách Holíč - Hodonín a späť, ako aj Holíč - Skalica - Zlatnícka dolina a späť, s dátumom využitia od stredy (1. 7.) do 31. augusta.
Mesto upozorňuje, že neprepláca vstupné na kúpaliská, ale iba preukázané náklady na verejnú autobusovú dopravu. Žiadosti o finančnú kompenzáciu bude možné predkladať v termíne od 8. do 30. septembra.
K žiadosti je potrebné priložiť cestovné lístky a vstupenky s rovnakým dátumom návštevy kúpaliska. V prípade využívania čipových kariet je potrebné doložiť výpis návštevnosti alebo potvrdenie od prevádzkovateľa kúpaliska. Formulár žiadosti je dostupný na Mestskom úrade v Holíči, v turisticko-informačnom centre v areáli zámku alebo na webovej stránke mesta.