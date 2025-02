PROTEST NA HRANICI: Poľnohospodári sú proti dohode Mercosur

Holíč/Hodonín 27. februára (TASR) - Poľnohospodári a potravinári z Českej a Slovenskej republiky sa stretli na proteste vo štvrtok na hraničnom priechode Hodonín - Holíč s desiatkami kusov ťažkej poľnohospodárskej techniky. Doplnia ich aj zástupcovia maďarských a rakúskych poľnohospodárov. Cieľom protestu je vyjadriť nesúhlas s dohodou Mercado Común del Sur (Mercosur) a s dovozom potravín z tretích krajín.



Hranica bude podľa slov predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andreja Gajdoša vo štvrtok úplne uzatvorená od 10.00 h približne do 12.00 h. K dispozícii je záchranná ulička. Policajti dohliadajú na priebeh akcie a odkláňajú v meste Holíč dopravu smerom na Skalicu. "Základným odkazom, ktorý táto protestná akcia nesie, je vyjadrenie nespokojnosti so zahraničnou politikou, ale taktiež aj s obchodovaním s tretími krajinami, ako je Ukrajina, či pripravovanými dohodami s Mexikom a Thajskom," priblížil pre TASR Gajdoš.







Prezident Agrárnej komory (AK) ČR Jan Doležal skonštatoval, že tretie krajiny používajú bežne látky, ktoré sú v Európe zakázané. "Máme tu zákazy používať niektoré prípravky na ochranu rastlín, nepoužívame v takej miere antibiotiká, nepoužívame hormóny, tam sa tieto veci používajú veľmi bežne a my to vnímame ako ohrozenie potravinovej bezpečnosti našich štátov a potenciálne ohrozenie spotrebiteľa," uviedol pre TASR Doležal.



Poľnohospodári očakávajú, že politici zvážia ich argumenty a vyžadujú vyňatie agropotravinárstva z dohôd s tretími krajinami. "Kľúčovou požiadavkou protestujúcich poľnohospodárov je, aby všetky dovážané poľnohospodárske výrobky spĺňali prísne normy EÚ týkajúce sa kvality, udržateľnosti a bezpečnosti potravín. V prípade zdravia a potravín by mala ísť politika a ekonomické záujmy bokom," dodal Doležal.



Doplnil, že protesty prebiehajú aj v Poľsku, Rumunsku a vo Francúzsku. "Nemci sa zúčastnia na hraničných priechodoch s Českou republikou. Zároveň českí poľnohospodári organizujú aj samostatné protestné akcie na viacerých miestach Českej republiky," zhrnul.