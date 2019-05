Pozostatky predchodcu holíčskeho kaštieľa prekvapili archeológov

Holíčsky hrad sa spomína už v roku 1205 ako Wywar, v roku 1228 v Holíči sídlila mýtnica, po roku 1241 sa začalo so stavbou kamenného hradu, sídla pohraničného komitátu.

Holíč/Trnava 28. mája (TASR) – Nečakane dobre zachovanú sústavu múrov a pilierov z obdobia stredoveku a novoveku odhalili práce na inžinierskych sieťach v kaštieli v Holíči. Archeológovia v nich identifikovali predchodcov existujúceho bastiónového opevnenia, obkolesujúceho súčasnú dominantu Holíča – letné sídlo Habsburgovcov.



Nález ich podľa archeológa Krajského pamiatkového úradu Trnava Petra Grznára prekvapil. "Už dávnejšie sa zistilo, že sa tam nachádzajú pozostatky staršieho hradu, ktorého hlavná palácová budova je v terajšom suteréne kaštieľa," uviedol pre TASR. Reálne sa predpokladalo, že tento vodný hrad bol omnoho rozsiahlejší, mal takisto svoj obranný múr a k nemu zvnútra pristavené hospodárske a obytné budovy. "Obávali sme sa, že pozostatky obvodových múrov hradu zanikli bez stopy už omnoho dávnejšie," dodal. Po roku 1663 totiž stavali v Holíči v rámci protitureckých opatrení súčasné bastiónové opevnenie, staršie múry zvalili a materiál použili na ďalšiu výstavbu. Archeológov preto príjemne zaskočilo, že sa ešte pozostatky podarilo nájsť.



Vedúcim archeológom v Holíči je Andrej Žitňan z archeologickej spoločnosti AA AVALA, s.r.o. Informoval, že najstarším nájdeným múrom je kamenný, založený na sterilnom štrkovom podloží na drevených, zrejme dubových trámoch, ktoré rozkladali váhu múru na nestabilných ílových vrstvách. "Mohlo by ísť o zvyšok konštrukcie prístupovej cesty k stredovekému hradu, konkrétne o pozostatky pilierov mosta so vstupnou komunikáciou," uviedol Žitňan. Medzi múrom a hradom musela byť podľa neho vodná priekopa, ktorá sa postupne zanášala bahnom. Neskôr bola zasypaná vrstvami s keramikou z asi 14. a 15. storočia, z čoho vychádza, že múr je starší.



"Mesto Holíč, ktoré je investorom archeologického výskumu, sa ponúklo zafinancovať určenie veku muriva pomocou karbónovej metódy C14. To umožní určiť absolútny vek, kedy bol postavený. Veľmi by nám to pomohlo," informoval Žitňan. Ďalej sa našli piliere z polovice 17. a začiatku 18. storočia i zvyšok barokovej hospodárskej budovy a viaceré predmety ako kostený hrebeň a kamenná guľa zo stredoveku, keramika z 13., 14. i 15. storočia. Podľa Grznára budú v Holíči pokračovať dokončovacie práce, pri ktorých chcú výkop mierne rozšíriť južným smerom.



Holíčsky hrad sa spomína už v roku 1205 ako Wywar, v roku 1228 v Holíči sídlila mýtnica, po roku 1241 sa začalo so stavbou kamenného hradu, sídla pohraničného komitátu. Pred rokom 1315 bol majiteľom Matúš Čák Trenčiansky, medzi rokmi 1321 - 1332 patril hrad Českému kráľovstvu. Následne v roku 1336 bola obnovená colnica a hradné panstvo a v roku 1389 kráľ Žigmund hrad daroval Stiborovi zo Stiboríc. Neskôr stredoveký vodný hrad prebudovali na renesančnú pevnosť, bol upravený aj v časnom baroku, zo zámku sa stal štvorkrídlový kaštieľ. Majetok patril najdlhšie Czoborovcom, ktorí ho pre svoje vysoké dlhy odstúpili v roku 1736 Habsburgovcom.