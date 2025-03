Holíč prijal návrh na doplnenie podmienok parkovania a státia v meste

Holíč 24. marca (TASR) - Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči v pondelok prijali návrh doplniť do všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o podmienkach parkovania a státia osobných motorových vozidiel na území mesta pojem abonent (predplatiteľ), mysliac tým podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a majú miesto podnikania, sídlo alebo prevádzku na území mesta v parkovacej zóne. Vydávaná im bude abonentská karta. Na vedomie takisto vzali návrh o postupe pri návrhu na zjednosmernenie ulíc.



Spomínané VZN bolo schválené MsZ začiatkom decembra 2024. Systém spoplatneného parkovania spustilo mesto 10. februára. "Systém fungoval v skúšobnej prevádzke, zavedený systém parkovania mesto sleduje a pravidelne vyhodnocuje," priblížil primátor Zdenko Čambal. V nadväznosti na to radnica navrhla do VZN doplniť aj nový typ vydávanej karty - abonentskú kartu. Poplatok za vydanie abonentskej karty bude 300 eur, s platnosťou 365 dní odo dňa vydania.



Abonenti budú mať vyhradené a označené parkovacie miesta na Hviezdoslavovej ulici. "Taktiež upravujeme čas spoplatneného parkovania v pracovné dni, v pondelok až piatok v čase od 9.00 h do 17.00 h. Sobota, nedeľa, štátne sviatky a dni pracovného pokoja sú bez úhrady," spomenul Čambal. Upravené bude aj maximálne trvanie spoplatnenia pri dočasnom parkovaní, teda na čas dlhší ako päť hodín v rámci jedného dňa. "Navrhujeme stanoviť maximálnu cenu tohto parkovania na sumu 2,50 eura za jeden deň parkovania," dodal.



Na základe nárastu dopravy a s tým spojených problémov s parkovaním v meste náčelník tamojšej mestskej polície Branislav Mlynka predložil predbežný návrh na zmenu organizácie dopravy. Čambal skonštatoval, že plánuje k téme spraviť aj verejnú diskusiu. "Je nevyhnutné vykonať dopravný prieskum a kapacitné posúdenie týchto križovatiek pred samotným prieskumom a zadaním projektu," dodal.