Rúško je na všetkých fotografiách holíčského kalendára 2021

Holíč 13. januára (TASR) – Symbol posledných mesiacov, ochranné rúško na ochranu proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa stal súčasťou stolového kalendára mesta Holíč na rok 2021. Radnica ho distribuovala v uplynulých týždňoch do všetkých domácností, rúško je súčasťou všetkých 53 zaradených snímok. Uviedol pre TASR hovorca mesta Jaroslav Čársky.



„S ideou prišiel primátor Zdenko Čambal. Autormi fotografií, na ktorých sú Holíčania všetkých vekových kategórií, sú rovnako domáci autori," povedal Čársky. Snímky zobrazujú ľudí v každom ročnom období s rúškom na tvári.



„Odozvy sú rôzne, ale zväčša kladné, ľudia to vnímajú ako spomienku na náročný čas, ktorým sme vlani museli všetci prejsť, a ktorý sme 'dali'," dodal Čársky. Samozrejme, sú aj Holíčania, ktorí by si vedeli na celoročný kalendár predstaviť iný námet. „Keďže však žijeme v takejto dobe, vnímame tento námet ako výstižný," uviedol.



Kalendár vyšiel v náklade 4500 kusov. Grafiku a tlač zadalo mesto študentom Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. „Škola otvorila nové učebne, kde realizujú práve takéto zadania. Sme spokojní," povedal hovorca.