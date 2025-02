Holíč spustí spoplatnenie dočasného parkovania v centre mesta

Holíč 5. februára (TASR) - Radnica spustí spoplatnenie dočasného parkovania osobných motorových vozidiel v centre mesta Holíč 10. februára o 6.00 h. Stane sa tak na základe prijatia všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní v meste z decembra 2024. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



"Zóny dočasného parkovania osobných motorových vozidiel sú vytvorené na uliciach Námestie mieru, Sv. Anny, Hviezdoslavova, Námestie sv. Martina, SNP - časť parkovacích miest pred polyfunkčným objektom. Do spoplatnenej zóny spadajú aj parkovisko pri zdravotnom stredisku a parkovisko pred kultúrnym domom," priblížila.



Mesto súčasne vyzvalo vodičov, aby sa riadili platnými zvislými dopravnými značkami a informačnými dodatkovými tabuľkami, ktoré sú osadené pri parkovacích automatoch a v ich blízkosti. "Parkovacie automaty sa nachádzajú na uliciach Námestie mieru - oproti Kostolu Božského srdca Ježišovho, na parkovisku pred zdravotným strediskom, na Ulici Námestie sv. Martina oproti Kostolu sv. Martina a na parkovisku pred kultúrnym domom," doplnilo.



Platbu je možné uskutočniť v parkovacom automate, SMS správou alebo mobilnou aplikáciou. Fyzická osoba s trvalým pobytom v zóne môže požiadať o vydanie rezidentskej karty, ktorej platnosť je jeden rok. So žiadosťou o jej vydanie sa môžu obrátiť na mestský úrad. Vlastník nehnuteľnosti môže takisto požiadať o vydanie jednej rezidenčnej karty za ročný poplatok, ak nemá možnosť vlastného parkovania. Držitelia preukazu ŤZP môžu bezplatne parkovať na vyznačených miestach na nevyhnutne potrebný čas.



Doba spoplatnenia je vždy od pondelka do piatka od 6.00 h do 18.00 h a v sobotu od 6.00 h do 12.00 h. Nedeľa, štátne sviatky a dni pracovného pokoja budú zdarma.