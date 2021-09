Turistická sezóna v Holíči pokračuje až do konca septembra

Holíč 14. septembra (TASR) - Turistická sezóna v meste Holíč trvá až do konca septembra, počas ktorého je možné okrem iných zaujímavostí navštíviť aj Holíčsky zámok. TASR o tom informovala Veronika Chňupková z Turisticko-informačného centra (TIC) v Holíči.



Prehliadka zámku trvá približne 45 minút. "Vstup do zámku je pravidelne každú hodinu od 10.00 do 17.00 h, výnimkou je prestávka na obed o 12.00 h. Okrem toho je možné každý deň navštíviť aj výstavu vo výstavných priestoroch v areáli zámku a do konca septembra trvá aj výstava s názvom Kov a drôt v súčasnom umení," uviedla.



Počas víkendov je spestrením návštevy zámku a jeho okolia člnkovanie okolo bastiónovej pevnosti. "V piatok a cez víkendy je možnosť prísť sa pozrieť aj do bylinkovej záhrady neďaleko zámku a zároveň je stále v čase od 8.00 do 20.00 h otvorená novopostavená Rozhľadňa na Hrebeni," informovala Chňupková.



Ako doplnila, bližšie informácie poskytnú návštevníkom priamo v Turisticko-informačnom centre každý deň vrátane víkendov od 10.00 do 18.00 h.