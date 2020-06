V Holíčí má záujem pôsobiť nová stredná škola

Holíč 22. júna (TASR) – V meste Holíč by mohla pôsobiť nová stredná škola so zameraním na bezpečnostné služby a poľnohospodárstvo. Spoločnosť Libérius už s týmto cieľom získala od mestskej spoločnosti Správa mestského majetku (SMM) vhodné priestory do podnájmu.



Podobná škola podľa slov primátora už v minulosti pôsobila na južnom Slovensku. "Ľudovo povedané, skrachovala, následne ju prebrala nová spoločnosť, ktorá po nej umorila všetky záväzky. Schvaľovací proces pri vzniku novej školy však ide mimo mesta, keďže stredné školy patria do kompetencie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)," uviedol primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.



Niektorí poslanci poukázali na nevýhodnosť nájomnej zmluvy. "So vznikom novej školy nemám zásadne problém. Ako problém vidím to, že zmluva na podnájom nemusí byť výhodná pre mesto, keďže výška nájomného je na nízkej úrovni. Bavíme sa o tom, že SMM je v strate a hľadáme, ako ju vykryjeme, a potom zistíme, že sa podpíše takáto zmluva," uviedol pre TASR poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) Štefan Duffek.



"Spoločnosti sme ponúkli priestory v bývalej základnej škole. Sídli tam už špeciálna škola a novému záujemcovi sme poskytli jedno poschodie, ktoré bolo voľné za rovnakých finančných podmienok, ako má špeciálna škola. Zatiaľ je škola v procese vybavovania a ak by im tento proces dopadol dobre, začala by fungovať najskôr od 1. septembra 2021," informoval primátor.



Pri vzniku novej školy niektorí poslanci poukazujú na to, že to môže znamenať odliv žiakov z dvoch doteraz fungujúcich stredných škôl v Holíči. "Som za to, nech podporíme tie školy, ktoré tu máme. Radšej ich zlúčme a napríklad nech sa aj pridá ďalší odbor, o ktorý je záujem. Som presvedčený, že nová škola by mala negatívny dosah na tie súčasné. Informoval som sa aj na samosprávnom kraji. Predseda TTSK Jozef Viskupič ma informoval, že počká, aká bude verejná mienka," doplnil poslanec MsZ Marek Šefčík.



"Cieľom spoločnosti je vytvoriť triedu približne pre 20 žiakov v odvetví bezpečnostné služby a poľnohospodárstvo. Išlo by teda o nízky počet z celého regiónu Záhorie, ktorý pokrýva približne 170.000 obyvateľov. To by určite nemalo negatívny vplyv na súčasné školy v meste," uviedol Čambal.