Holíč zrealizoval vodozádržné opatrenia v areáli zámku
Súčasťou projektu je aj úprava areálu Materskej školy Lúčky.
Autor TASR
Holíč 3. novembra (TASR) - Mesto Holíč zrealizovalo vodozádržné opatrenia v areáli zámku v hodnote takmer 500.000 eur. Ide o adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky klímy a cieľom projektu je zadržanie vody, čo prispieva k zmierneniu prejavov sucha. Projekt je financovaný v rámci Programu Slovensko 2021-2027. Mesto sa rozhodlo uskutočniť aj vybudovanie osvetlenia financované z vlastných zdrojov. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že predmetom zákazky bolo vybudovanie vodozádržných opatrení výmenou nepriepustných pôvodných asfaltových a betónových plôch za vodopriepustné povrchy a plochy zelene s funkčnou vegetáciou, podporujúcou vyparovanie vody. Došlo tiež k vybudovaniu dažďovej záhrady, sadovníckym úpravám, vysadeniu krov a stromov či k založeniu nového parkového a lúčneho trávnika v areáli zámku. Zhotoviteľom bola spoločnosť DRYADA garden s cenovou ponukou v hodnote 470.883,19 eura s DPH.
Súčasťou projektu je aj úprava areálu Materskej školy Lúčky, zahŕňa výmenu nepriepustných spevnených plôch asfaltových a betónových za vodopriepustné plochy, taktiež vybudovanie dažďovej záhrady, návrh sadových úprav súvisiacich s vodozádržnými opatreniami, ale aj vybudovanie systému na zachytávanie vody z časti strechy zastrešenia átria školy a jeho následné odvedenie do dažďovej záhrady. Zhotoviteľom je spoločnosť Swietelsky-Slovakia s cenovou ponukou v hodnote 243.364,54 eura s DPH.
