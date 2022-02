Holíč vypísal výzvu na rekonštrukciu a dobudovanie komunikácií

Holíč 1. februára (TASR) – Mesto Holíč vypísalo verejnú výzvu s názvom Rekonštrukcia a vybudovanie komunikácií v lokalite Hurbanova – sv. Anny. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Projekt zahŕňa rekonštrukciu a vybudovanie chýbajúcich miestnych komunikácií a samostatných chodníkov, odvod dažďovej vody z komunikácií a spevnených plôch do troch vsakovacích objektov, ako aj doplnenie verejného osvetlenia v lokalite. Lehota výstavby je podľa návrhu zmluvy stanovená na 180 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.



Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 313.828 eur bez DPH. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky podávať do 16. februára a jediným kritériom pre určenie víťaza verejnej súťaže je cena. Na projekt využije mesto okrem vlastných zdrojov finančné prostriedky z operačného programu Ľudské zdroje alebo z iných fondov Európskej únie.