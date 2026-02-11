< sekcia Regióny
Holíč zlepší energetickú hospodárnosť a efektívnosť bývalej Fajansy
Stavebné práce budú zahŕňať demontáž pôvodných okien a dverí, dodávku a montáž nových drevených výplní vrátane parapetov, opravu omietok a malieb, ako aj demontáž a spätnú montáž oceľových mreží.
Autor TASR
Holíč 11. februára (TASR) - Mesto Holíč zlepší energetickú hospodárnosť a efektívnosť bývalej Fajansy - verejnej budovy na Bernolákovej ulici výmenou okien a dverí. Celková hodnota diela predstavuje 129.617,40 eura s DPH. Vyplýva to zo zmluvy so zhotoviteľom zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Stavebné práce budú zahŕňať demontáž pôvodných okien a dverí, dodávku a montáž nových drevených výplní vrátane parapetov, opravu omietok a malieb, ako aj demontáž a spätnú montáž oceľových mreží. Zhotoviteľ je povinný ukončiť práce najneskôr do 31. mája.
Projekt sa realizuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, konkrétne v rámci komponentu RePower EU zameraného na zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov. Vykonávateľom výzvy je Ministerstvo hospodárstva SR, sprostredkovateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Zhotoviteľom je spoločnosť Eurodrevenik. Zmluva nadobudne účinnosť po uzavretí zmluvy o poskytnutí dotácie a po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
Fajansa je bývalý objekt manufaktúrnej výroby v Holíči. Keramické výrobky sa vyrábali v Holíči v rokoch 1743 až 1827. Manufaktúru založil František Lotrinský, manžel Márie Terézie. V súčasnosti niektoré časti budovy využíva Mestský úrad v Holíči, základná umelecká škola či mestská galéria.
Stavebné práce budú zahŕňať demontáž pôvodných okien a dverí, dodávku a montáž nových drevených výplní vrátane parapetov, opravu omietok a malieb, ako aj demontáž a spätnú montáž oceľových mreží. Zhotoviteľ je povinný ukončiť práce najneskôr do 31. mája.
Projekt sa realizuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, konkrétne v rámci komponentu RePower EU zameraného na zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov. Vykonávateľom výzvy je Ministerstvo hospodárstva SR, sprostredkovateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra.
Zhotoviteľom je spoločnosť Eurodrevenik. Zmluva nadobudne účinnosť po uzavretí zmluvy o poskytnutí dotácie a po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
Fajansa je bývalý objekt manufaktúrnej výroby v Holíči. Keramické výrobky sa vyrábali v Holíči v rokoch 1743 až 1827. Manufaktúru založil František Lotrinský, manžel Márie Terézie. V súčasnosti niektoré časti budovy využíva Mestský úrad v Holíči, základná umelecká škola či mestská galéria.