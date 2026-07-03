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Holíčsky zámok hostí najväčšiu zbierku pevných telefónov na Slovensku
Expozícia ponúka prierez vývojom telefónnych prístrojov - od bežných domácich telefónov cez luxusné modely až po hotelové, firemné, banské, vojenské či spojárske zariadenia
Autor TASR
Holíč 3. júla (TASR) - Na Holíčskom zámku sprístupnili počas letných mesiacov výstavu telefónnych prístrojov zo zbierky Tomáša Demusa z Gbiel v okrese Skalica, ktorá je zapísaná v Knihe slovenských rekordov ako najväčšia zbierka telefónov na pevnú linku na Slovensku. Návštevníci si môžu pozrieť 943 exponátov. TASR o tom informovali organizátori výstavy.
Ako pre TASR uviedol Demus, expozícia ponúka prierez vývojom telefónnych prístrojov - od bežných domácich telefónov cez luxusné modely až po hotelové, firemné, banské, vojenské či spojárske zariadenia. Súčasťou výstavy je aj telefón zo železničného priecestia, ktorý bol umiestnený v charakteristickom plechovom obale označenom písmenom T.
Zberateľ sa telefónom venuje intenzívne už 27 rokov. Ako uviedol, jeho záujem sa začal ešte v detstve, keď od telefónneho mechanika dostal vyradený telefón. „Bol to môj prvý telefón a v tej chvíli som bol najšťastnejší človek na svete,“ priblížil pre TASR.
Priznal vďaku manželke, ktorá mu podľa jeho slov pomáhala pri hľadaní exponátov do zbierky a rešpektuje jeho finančne nákladný koníček. Vytvorili spolu zbierku, v ktorej má každý exponát zdokumentovaný pôvod aj históriu. „Každý telefón, ktorý sme získali, má svoju históriu - vieme, kde a od koho sme ho kúpili. Mnohé bolo potrebné očistiť, opraviť, nafotiť a skatalogizovať,“ ozrejmil. Dodal, že zbierka zahŕňa stolové, nástenné, banské, vojenské, drážne telefóny aj verejné telefónne automaty.
Za najcennejší historický exponát považuje drevený telefón americkej spoločnosti Western Electric z roku 1890, ktorý získal na burze v Budapešti. Osobitné miesto však podľa neho patrí bielemu telefónu Tesla T 58 z roku 1963, vyrobenému z galalitu, známeho aj ako umelá rohovina alebo imitácia slonoviny. Práve tento model označuje za svoju „srdcovku“.
Demus spomenul, že dlhé roky hľadal priestor, kde by mohol svoju zbierku predstaviť verejnosti. „Oslovili sme viaceré galérie, múzeá aj inštitúcie, no nikde sme neuspeli. Som rád, že mesto Holíč pochopilo potenciál zbierky a umožnilo jej vystavenie v priestoroch zámku,“ skonštatoval. Výstava bude návštevníkom prístupná počas júla a augusta.
Ako pre TASR uviedol Demus, expozícia ponúka prierez vývojom telefónnych prístrojov - od bežných domácich telefónov cez luxusné modely až po hotelové, firemné, banské, vojenské či spojárske zariadenia. Súčasťou výstavy je aj telefón zo železničného priecestia, ktorý bol umiestnený v charakteristickom plechovom obale označenom písmenom T.
Zberateľ sa telefónom venuje intenzívne už 27 rokov. Ako uviedol, jeho záujem sa začal ešte v detstve, keď od telefónneho mechanika dostal vyradený telefón. „Bol to môj prvý telefón a v tej chvíli som bol najšťastnejší človek na svete,“ priblížil pre TASR.
Priznal vďaku manželke, ktorá mu podľa jeho slov pomáhala pri hľadaní exponátov do zbierky a rešpektuje jeho finančne nákladný koníček. Vytvorili spolu zbierku, v ktorej má každý exponát zdokumentovaný pôvod aj históriu. „Každý telefón, ktorý sme získali, má svoju históriu - vieme, kde a od koho sme ho kúpili. Mnohé bolo potrebné očistiť, opraviť, nafotiť a skatalogizovať,“ ozrejmil. Dodal, že zbierka zahŕňa stolové, nástenné, banské, vojenské, drážne telefóny aj verejné telefónne automaty.
Za najcennejší historický exponát považuje drevený telefón americkej spoločnosti Western Electric z roku 1890, ktorý získal na burze v Budapešti. Osobitné miesto však podľa neho patrí bielemu telefónu Tesla T 58 z roku 1963, vyrobenému z galalitu, známeho aj ako umelá rohovina alebo imitácia slonoviny. Práve tento model označuje za svoju „srdcovku“.
Demus spomenul, že dlhé roky hľadal priestor, kde by mohol svoju zbierku predstaviť verejnosti. „Oslovili sme viaceré galérie, múzeá aj inštitúcie, no nikde sme neuspeli. Som rád, že mesto Holíč pochopilo potenciál zbierky a umožnilo jej vystavenie v priestoroch zámku,“ skonštatoval. Výstava bude návštevníkom prístupná počas júla a augusta.