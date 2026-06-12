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Holly Johnson, hlas kapely Frankie Goes To Hollywood, mieri do Pezinka
Meno Holly Johnson je navždy spojené s hitmi, ktoré definovali jednu hudobnú generáciu.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Jedna z najvýraznejších hudobných ikon 80. rokov mieri na Slovensko. Holly Johnson, nezameniteľný hlas legendárnej skupiny Frankie Goes To Hollywood, vystúpi 29. júna na historickom nádvorí zámku Šimák v Pezinku. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Meno Holly Johnson je navždy spojené s hitmi, ktoré definovali jednu hudobnú generáciu. Skladby ako Relax, Two Tribes či The Power of Love sa stali symbolmi 80. rokov a dodnes patria medzi najhranejšie piesne svojej éry. Ich sila spočíva nielen v chytľavých melódiách, ale aj v emóciách, ktoré dokážu vyvolať aj po desaťročiach.
Po úspešných koncertoch na prestížnych európskych pódiách prichádza Holly Johnson aj do Pezinka. V kulisách historického zámku predstaví koncertnú šou postavenú na najväčších hitoch svojej kariéry, silnej pódiovej energii a jedinečnom kontakte s publikom. Návštevníkov čaká večer plný spomienok, emócií a hudby, ktorá prekonala čas.
„Niektoré skladby nestarnú. Stačí niekoľko tónov a vrátia nás do momentov, ktoré sme prežívali pred rokmi. Presne taký bude aj koncert Hollyho Johnsona - návrat do obdobia veľkých melódií, silných refrénov a hudby, ktorá spájala generácie,“ uvádza organizátor podujatia.
Výnimočnosť koncertu umocní aj samotné miesto konania. Nádvorie Šimák Zámok Pezinok, ktorého história siaha až do 13. storočia, vytvára kulisu pre hudobné podujatia svetového formátu. Spojenie historickej architektúry, letnej atmosféry a hudobnej legendy sľubuje zážitok, aký sa neobjavuje každý deň.
Meno Holly Johnson je navždy spojené s hitmi, ktoré definovali jednu hudobnú generáciu. Skladby ako Relax, Two Tribes či The Power of Love sa stali symbolmi 80. rokov a dodnes patria medzi najhranejšie piesne svojej éry. Ich sila spočíva nielen v chytľavých melódiách, ale aj v emóciách, ktoré dokážu vyvolať aj po desaťročiach.
Po úspešných koncertoch na prestížnych európskych pódiách prichádza Holly Johnson aj do Pezinka. V kulisách historického zámku predstaví koncertnú šou postavenú na najväčších hitoch svojej kariéry, silnej pódiovej energii a jedinečnom kontakte s publikom. Návštevníkov čaká večer plný spomienok, emócií a hudby, ktorá prekonala čas.
„Niektoré skladby nestarnú. Stačí niekoľko tónov a vrátia nás do momentov, ktoré sme prežívali pred rokmi. Presne taký bude aj koncert Hollyho Johnsona - návrat do obdobia veľkých melódií, silných refrénov a hudby, ktorá spájala generácie,“ uvádza organizátor podujatia.
Výnimočnosť koncertu umocní aj samotné miesto konania. Nádvorie Šimák Zámok Pezinok, ktorého história siaha až do 13. storočia, vytvára kulisu pre hudobné podujatia svetového formátu. Spojenie historickej architektúry, letnej atmosféry a hudobnej legendy sľubuje zážitok, aký sa neobjavuje každý deň.