Holokaust postihol takmer polovicu dobových obyvateľov mesta Humenné

Humenné 9. septembra (TASR) – Židovský holokaust postihol 2200 spomedzi približne 5000 obyvateľov, ktorí žili v meste Humenné v období druhej svetovej vojny. Na ich spomienku sa rovnako ako v ďalších 66 slovenských mestách vo štvrtok pri príležitosti 80. výročia vydania Židovského kódexu konalo pietne podujatie Nezabudnutí susedia.



"História sa predsa neskončila a istá taká malá ľudská beštia, ktorá je závistlivá, nenávistná, požadovačná a možno aj zlá, drieme možno v každom z nás. Máme však tú spoločnú silu povedať si, že dokážeme to, k čomu nás nabáda odkaz 80. výročia Židovského kódexu, a to je, že už nikdy nesmieme pripustiť, aby táto malá beštijka, to zlo v nás, ktoré sa vie za istých okolností prebudiť, sa prebudilo," povedal počas tryzny miestny organizátor podujatia, predstaviteľ neformálnej skupiny Humenčanov Príď a poznaj Ján Mičovský s tým, že rovnako ako na obete holokaustu treba upozorniť i na "iskričky svetla v dobe temna". Okrem mien 70 Humenčanov židovskej národnosti, ktorí sa z deportácie do vyhladzovacích táborov nevrátili, tak počas pietneho aktu zaznelo i 20 mien držiteľov ocenenia Spravodliví medzi národmi a ďalších deviatich čakateľov naň.



Predstaviteľ židovskej náboženskej obce v Humennom Juraj Levický pripomenul, že spomedzi 2200 miestnych Židov, ktorých sa holokaust dotkol, sa ich po skončení vojny vrátilo do mesta 176, medzi nimi i budúca manželka Ladislava Grosmana, autora námetu Oscarom oceneného filmu Obchod na korze. Do nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau odišla ako jedna z prvých 12. marca 1942. "Som rád, že na tejto tryzne sa zúčastnilo veľa mladých ľudí, a to je to, na čom nám záleží, pretože pripomínať si holokaust, obdobie temna pre všetkých obyvateľov židovského pôvodu, je tragédiou. Na to sa nikdy nesmie zabúdať," vyjadril sa pre TASR.