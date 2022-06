Holubica mieru v Petržalke by sa mala dočkať rekonštrukcie

Bratislava 5. júna (TASR) – Jeden z najznámejších monumentov v bratislavskej Petržalke, 18-metrová oceľová plastika Holubica mieru na križovatke Dolnozemskej a Betliarskej ulice, by sa mal dočkať rekonštrukcie. Na soche sa doteraz žiadne zásahy neurobili, v súčasnosti je takmer v havarijnom stave. Pre TASR to uviedla vedúca referátu projektového riadenia miestneho úradu Monika Adameková.



"Projekt leží mnohým na srdci od poslancov až po obyvateľov už niekoľko rokov, keďže tá socha je takmer v havarijnom stave. Postavená bola v roku 1983 a odvtedy tam neboli robené žiadne zásahy, takže jej technický stav si už pýta nejakú obnovu," skonštatovala Adameková.



Na projekte jej rekonštrukcie sa začalo na úrade intenzívnejšie pracovať od roku 2019. Oslovení boli okrem iného aj pamiatkari, aby sa zistilo, čo sa na soche dá a musí urobiť v rámci opravy tak, aby nedošlo k jej nenávratnému poškodeniu. Oslovené bolo aj hlavné mesto, keďže sa mestská časť domnievala, že socha patrí jemu. "Zistili sme však, že dielo nepatrí nikomu. Stojí na súkromnom pozemku, čo tiež trocha skomplikovalo situáciu," poznamenala Adameková.



Socha sa bude obnovovať zvonka i zvnútra. Korózia je intenzívnejšia najmä vo vnútri, keďže nie je zabezpečená cirkulácia vzduchu a dochádza ku kondenzácii vodných pár. Oslabuje to samotnú konštrukciu sochy. Isté poškodenie vidno aj navonok, socha tak dostane aj lepší náter, avšak pôvodnej farby.



Práce by mali trvať dva týždne, firma by mala nastúpiť najneskôr v polovici júna. Mestská časť by chcela práce stihnúť do konca mesiaca, dokedy je platné povolenie na vstup na súkromný pozemok. "Keďže to riešime od roku 2019, je toto už tretí súhlas," podotkla Adameková. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 20.000 eur, z čoho 7000 eur je dotácia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Financie išli aj z niektorých poslaneckých priorít.



Kovová monumentálna plastika s názvom Holubica mieru vznikla v roku 1984 v dielni akademického sochára Karola Lacka. Obstarávateľom sochárskeho diela bola Výstavba hlavného mesta SSR Bratislava. Oceľová konštrukcia stála vtedajších 153.880 korún československých. Vlani bola zaradená medzi pamätihodnosti hlavného mesta.



Holubica mieru bola istú dobu osvetlená v modro-žltých farbách na znak solidarity a podpory ukrajinskému ľudu. Počas júna by mala svietiť nazeleno, mestská časť tým chce priblížiť podujatie Dni Petržalky 2022.