Holubica mieru v Petržalke je osvetlená v modro-žltých farbách

Bratislava 14. apríla (TASR) – Jeden z najznámejších monumentov v bratislavskej Petržalke, 18-metrová oceľová plastika holubice mieru na Dolnozemskej ulici, je po novom osvetlený v modro-žltých farbách. Mestská časť aj takýmto spôsobom vyjadruje podporu ukrajinskému ľudu počas ruskej agresie. V modro-žltých farbách bude svietiť do odvolania. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Osvetlenie iniciovala samospráva v spolupráci s hlavným mestom, Mestským ústavom ochrany pamiatok (MÚOP) v Bratislave a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS). "Nasvietením vyjadrujeme podporu ukrajinskému ľudu. Zároveň je toto gesto venované všetkým obetiam ruskej agresie, ktorých životy nezmyselne vyhasli vo vojne," vysvetlil starosta Petržalky Ján Hrčka.



Zakúpenie štyroch reflektorov stálo mestskú časť necelých 2500 eur. Keďže reflektory majú možnosť zmeny farieb, samospráva ich v budúcnosti plánuje využívať aj na ďalšie obdobné účely. Inštaláciu osvetlenia realizoval a financoval bratislavský magistrát so svojimi organizáciami. Plastika holubice mieru pochádza z dielne sochára Karola Lacka.



"Chcem sa poďakovať všetkým vrátane rodiny pána Lacka, ktorí umožnili toto gesto pretaviť do reality a využiť potenciál významnej petržalskej plastiky symbolizujúcej mier v kontexte aktuálneho diania a týchto odsúdeniahodných udalostí," poznamenal Hrčka.



Vedenie mestskej časti zároveň odsúdilo strhnutie ukrajinskej vlajky, ktorú vyvesila samospráva pred miestny úrad. Vlajku po niekoľkých dňoch podľa kamerových záznamov strhol starší muž počas prechádzky so psom. Podali preto trestné oznámenie, ktoré rieši polícia. "Ak niekto nesúhlasí s rozhodnutím jeho volených zástupcov symbolicky vyvesiť ukrajinskú vlajku na znak podpory pre našich východných susedov, rešpektujeme to. Považujeme však za neprípustné, aby svoj názor niekto prejavoval ničením cudzieho majetku a hanobením štátnych symbolov iného štátu," doplnil vedúci komunikácie miestneho úradu Jozef Rybár.