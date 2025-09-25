< sekcia Regióny
V obci Holumnica vybudovali nový most
Stavbu financoval PSK zo svojho rozpočtu.
Autor TASR
Holumnica 25. septembra (TASR) - V obci Holumnica, okres Kežmarok, nedávno vybudovali nový most. Pôvodný jednopoľový 80-ročný most číslo M2646 ponad Holumnický potok na ceste III/3099 museli pre veľmi zlý stavebno-technický stav zdemolovať. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.
„Okrem samotnej výstavby mosta sme zrealizovali aj položenie nových asfaltových vrstiev a zabezpečili ochranu nového mosta pred jeho podmývaním a koróziou. Zväčšil sa prietokový profil pod mostom, upravilo a prečistilo koryto potoka na vtoku a odtoku. Zároveň došlo k spevneniu brehov potoka dlažbou z lomového kameňa,“ priblížili krajskí cestári.
Celková výška nákladov stavebných prác, ktoré boli vynaložené na demoláciu starého a výstavbu nového mosta, bola na úrovni približne 429.000 eur. Stavbu financoval PSK zo svojho rozpočtu.
