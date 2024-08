V Hontianskych Tesároch budú návštevníci môcť nahliadnuť do minulosti

Krupina 30. augusta (TASR) - V Hontianskych Tesároch v Krupinskom okrese je nová turistická atrakcia. Návštevníci budú môcť nahliadnuť do minulosti prostredníctvom historickej kresby zaniknutého románskeho Kostola svätého Michala. Umelecký projekt s názvom Okno do minulosti odhalili v piatok, TASR o tom informovala kultúrna referentka obce Katarína Sabová.



Dodala, že kresbu rekonštruovali na základe archeologických a historických výskumov. "Návštevníkom ponúkne možnosť precítiť atmosféru obdobia, keď kostol stál v plnej kráse. Je dôležitou súčasťou histórie našej komunity," objasnila s tým, že počas storočí bol svedkom mnohých historických udalostí a premien. Podľa nej ho prvýkrát spomínajú v súpise pápežských desiatkov z roku 1332. Spomenula, že v písomnej správe z roku 1367 je, že bol zasvätený svätému Michalovi.



Ako ďalej uviedla, podľa starovekej mytológie má každé miesto svojho ducha, ktorý predstavuje znak identity danej lokality. "Tento duch pretrváva a zachováva sa v rôznych historických situáciách, prenášajúc svoju esenciu z jednej doby do druhej," zdôraznila. Doplnila, že Oknom do minulosti budú môcť ľudia tohto ducha zažiť na vlastnej koži a objaviť nový existenčný význam pre dnešnú dobu.



Sabová povedala, že projekt predstavuje prielom v oblasti kultúrneho a historického turizmu v regióne. Zároveň je podľa nej prvou takouto atrakciou v Honte, ktorá je hodná 21. storočia. Okno do minulosti umožní nielen vzdelávať sa o histórii, ale aj prežiť zážitok, ktorý ľudí spojí s predkami a ich príbehmi.



Na projekte spolupracovali odborníci z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, ktorých hlavnou úlohou je ochrana pamiatkového fondu Slovenska. Grafickú kresbu spracoval Ján Kolár.