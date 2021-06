Hontianska paráda nebude ani tento rok

Hrušov 15. júna (TASR) - Letný folklórny festival Hontianska paráda Hrušov v okrese Veľký Krtíš nebude ani tento rok. Pre TASR to potvrdila Mária Augustínová z hrušovského obecného úradu. „Dôvodom sú súčasné epidemiologické podmienky a nepredvídateľná situácia,“ dodala s tým, že poslednýkrát bola paráda v obci v roku 2019.



Festival ľudovej kultúry organizuje obec pravidelne každý rok počas dvoch dní koncom augusta, uskutočnilo sa už 24 ročníkov. Podujatie tvoria napríklad ukážky roľníckej práce s obilím, pečenie chleba v tradičných kamenných peciach i tesárske a kamenárske práce. Viaceré tieto aktivity si môžu vyskúšať aj návštevníci Hontianskej parády. Pre pandémiu nového koronavírusu však akcia vlani nebola. „Práve jubilejný 25. ročník sa nám nepodarí uskutočniť ani tento rok. Po konzultácii s odborníkmi nie je predpoklad, že by sa povolili podujatia v takom rozsahu, v akom bývali,“ uvádza obec vo svojom stanovisku s tým, že v Hrušove by tak nevedeli zabezpečiť udržanie typického charakteru festivalu. „Jeho atmosféra je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s domácimi obyvateľmi vo dvoroch alebo pri ukážkach hospodárskych prác i s remeselníkmi a folkloristami z celého Slovenska,“ zdôrazňuje. „Dianie podujatia je navyše rozložené do celej dediny a vo veľkej miere je v súkromných priestoroch, čo je v rozpore so súčasnými a predpokladanými opatreniami,“ informovala samospráva.



Súčasťou podujatia býva aj folklórny scénický program na miestnom prírodnom amfiteátri. „Obmedzenie počtu účinkujúcich, divákov, zabezpečenie požadovaných odstupov, overovanie účastníkov, či dodržiavanie rôznych platných opatrení, nie je v silách žiadneho organizátora veľkého festivalu. To by už nebola paráda, ale kultúrne podujatie iného charakteru," zhrnul Hrušov. „Myslíme aj na našich občanov, ktorí sa vo veľkej miere zapájajú do organizácie festivalu a nechceme vystaviť ich zdravie ohrozeniu,“ pripomína obec s tým, že 25. ročník festivalu naplánovali na 19. až 20. augusta 2022.



Hontiansku parádu tvoria aj otvorené dvory hrušovských domov, v ktorých varia pre návštevníkov tradičné jedlá. Viaceré z nich majú svojich ľudových muzikantov, ktorí ľudí zabávajú. „Prípravy na festival musia byť celý rok, hlavne technické zabezpečenie priestorov. Intenzívne sa pripravujeme každý rok od mája. Zahŕňa to zazmluvnenie účinkujúcich, predajcov, dvorov či vybavovanie povolení,“ ukončila Mária Augustínová.