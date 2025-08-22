< sekcia Regióny
Hontianska paráda v Hrušove sa zameria na nehmotné kultúrne dedičstvo
Autor TASR
Hrušov 22. augusta (TASR) - V obci Hrušov v okrese Veľký Krtíš sa v piatok popoludní začína Hontianska paráda. Dvojdňový folklórny festival sa v rámci svojho 28. ročníka zameria najmä na nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska a jeho ochranu. Okrem kultúrneho programu čaká návštevníkov aj množstvo sprievodných aktivít.
Dejiskom Hontianskej parády bude v Hrušove hneď niekoľko lokalít. Program sa bude konať na miestnych lazoch, v dedine aj v priestoroch amfiteátra. V piatok sa návštevníci môžu tešiť na vystúpenia Ľudovej hudby Juraja Pecníka či folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy. Večerný program s názvom Hrušovské generácie bude patriť domácim folkloristom, po ktorých priestor dostanú podpolianske rozkazovačky, fujara, terchovská muzika i horehronský viachlasný spev.
V sobotu (23. 8.) na návštevníkov čakajú ďalšie domáce súbory i zahraniční hostia zo Srbska. Vystúpia tiež viaceré detské folklórne súbory, domáci folkloristi sa predstavia v rámci programu Od Lucie k fašiangom. Sobotný večer uzavrie Poddukelský umelecký ľudový súbor. Súčasťou Hontianskej parády bude počas dvoch dní aj množstvo sprievodných aktivít. Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky roľníckej práce s obilím, pečenie chleba v tradičných kamenných peciach, tesárske a kamenárske práce či ukážky žatvy. Súčasťou podujatia sú aj výstavy či otvorené dvory hrušovských domov s ochutnávkou tradičných jedál a vínnych špecialít.
Organizátori v rámci aktuálneho ročníka festivalu upozorňujú návštevníkov na uzáveru cesty, ktorá do Hrušova vedie z obce Cerovo. Vodiči prichádzajúci zo severu musia preto využiť obchádzkové trasy, a to cez Dudince alebo Opavské lazy.
