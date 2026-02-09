< sekcia Regióny
Požiar garáže v Hontianskej Vrbici: Zranili sa dvaja ľudia
Následkom požiaru vznikla majiteľovi garáže priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur.
Autor TASR
Hontianska Vrbica 9. februára (TASR) - V obci Hontianska Vrbica v okrese Levice zhorela garáž pri rodinnom dome. Požiar vypukol v nedeľu 8. februára krátko pred 20.00 h a zranili sa pri ňom dve osoby, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre. Zásah záchranných zložiek zároveň spôsobil dočasnú uzáveru cesty vedúcej z obce do Levíc.
Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch zlikvidovali požiar za súčasného odvetrávania priestoru garáže. Dvom zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a následne ich odovzdali do opatery záchrannej zdravotnej služby.
Následkom požiaru vznikla majiteľovi garáže priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur. Profesionálnym zásahom hasičov sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 160.000 eur, potvrdili hasiči.
Za účelom zistenia príčiny vzniku požiaru bola na miesto vyslaná expertízna skupina Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch zlikvidovali požiar za súčasného odvetrávania priestoru garáže. Dvom zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a následne ich odovzdali do opatery záchrannej zdravotnej služby.
Následkom požiaru vznikla majiteľovi garáže priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur. Profesionálnym zásahom hasičov sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 160.000 eur, potvrdili hasiči.
Za účelom zistenia príčiny vzniku požiaru bola na miesto vyslaná expertízna skupina Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.