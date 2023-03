Hontianske Moravce chcú obnoviť obecný úrad, postavený bol po vojne

Hontianske Moravce 12. marca (TASR) - V Hontianskych Moravciach v okrese Krupina chcú obnoviť obecný úrad. Na objekte, postavenom krátko po druhej svetovej vojne, nebola doteraz realizovaná masívnejšia rekonštrukcia. Pre TASR to uviedol starosta Dalibor Tesársky.



"Budova bola postavená pôvodne pre obecného notára, asi v 50. rokoch tam vznikol úrad obce," priblížil starosta. Objekt by sa podľa neho mal zatepliť, zmeniť by sa malo vykurovanie, vymeniť pôvodné okná a dvere. Predpokladané náklady sú vyčíslené na asi 350.000 eur. Obec sa s projektom, ktorý sa aktuálne spracováva, chce uchádzať o podporu z plánu obnovy.



Ako starosta informoval, za uplynulé štyri roky vybudovali v obci z vlastných prostriedkov chodníky v dĺžke asi 500 metrov, ktoré spájajú obecné časti Kostolné Moravce s Opatovými Moravcami. "V roku 2021 sme tiež zriadili v obecnej budove Hontiansku izbu, kde prezentujeme tradície našich predkov," pripomenul. Podstatnú časť artefaktov venovali obci samotní občania.



Dedina ako jedna z mála v oblasti Hontu spravuje aj obecné nájomné byty. Prvé dve postavili po roku 2000, keď sa na základe medzivládnej dohody do nich nasťahovalo 22 rodín z Ukrajiny. Ďalšie dve bytovky postavili o niekoľko rokov neskôr. Spolu s piatimi tzv. družstevnými bytovkami je tak v obci celkom 140 bytov. "Takmer polovica z približne 780 obyvateľov obce býva bytových domoch," pripomenul starosta.



Obec spravuje aj základnú a materskú školu, kde je dohromady asi 140 detí. V kaštieli z druhej polovice 19. storočia, ktorý tiež patrí obci, majú zdravotné stredisko so všeobecným lekárom, zubárom a lekárňou. Zázemie v ňom majú aj terénni sociálni pracovníci. V obci sa nachádza aj kostol pravoslávnej cirkvi, dali si ho postaviť ľudia, ktorí prišli do obce z Ukrajiny.