Hontianske Nemce obnovia okolie zdravotného strediska

Hontianske Nemce 31. januára (TASR) – Bez väčších investičných plánov a vzhľadom na výrazne vyššie zálohové platby za energie aj s určitou opatrnosťou pri vynakladaní peňazí z obecného rozpočtu vstupuje do roku 2023 samospráva Hontianskych Nemiec v okrese Krupina.



"Koncom uplynulého roka sme tvorili rozpočet na tento rok bez toho, aby sme vedeli, aký bude skutočný nárast cien energií," uviedla pre TASR starostka Renáta Matejová. Ten nárast sa v januári ukázal ako enormný a na mieste je teraz podľa nej obozretnosť pri plánovaní, ale tiež snaha zvýšiť tlak samospráv na vládu, aby sa zvýšené náklady na chod obcí čím skôr vyriešili. "V tejto situácii preto nemáme veľké oči. Chceli by sme aspoň v najbližšom období zrevitalizovať okolie zdravotného strediska, kde máme všeobecného lekára a rehabilitačné centrum," povedala.



Rozpočet obce s asi 1400 obyvateľmi na rok 2023 je vo výške približne 1,5 milióna eur. Aj keď sa podľa starostky počet obyvateľov znižuje len mierne, je evidentné, že populácia starne a mladých prichádza do dediny ležiacej medzi Krupinou a Dudincami len veľmi málo. "Ťažké je napríklad len vytvoriť v obci z mladých ľudí folklórny súbor či skupinu," skonštatovala Matejová.