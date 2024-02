Hontiansko-novohradská knižnica mala vlani 34.598 návštevníkov

Veľký Krtíš 21. februára (TASR) - Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši mala vlani 34.598 návštevníkov. Z toho 28.097 bolo registrovaných pre knižnično-informačné služby a 6309 ľudí prišlo na podujatia. Pre TASR to uviedla riaditeľka Zuzana Unzeitigová.



Dodala, že počas roka uskutočnili 302 výchovno-vzdelávacích aktivít, tematických stretnutí a besied pre všetky vekové skupiny obyvateľov. "Práca so školskými skupinami bola zameraná na získavanie pozitívneho vzťahu k čítaniu a vytváraniu návyku," objasnila. Mladých zas chceli naučiť pravidelné navštevovať knižnicu ako zdroj poznania a všestranných informácií. Spestriť a obohatiť vyučovací proces, a tým vplývať na vzťah detí a mládeže ku kultúrnym a etickým hodnotám pripravovali podujatia v úzkom prepojení s výchovno-vzdelávacím programom škôl. "Pre žiakov materských, základných škôl a špeciálnych škôl do 15 rokov sme urobili 270 podujatí," spresnila.



Informovala, že do knižničného fondu pribudlo počas minulého roka 1746 jednotiek. "Okrem klasických tlačených kníh sme poskytovali aj zvukové dokumenty požičané z fondu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči," poznamenala. Pilotným projektom s názvom Putovná knižnica začali budovať výmenné súbory kníh pre obecné knižnice regiónu. "Ku koncu roka sme pripravili tri putovné súbory s počtom 175 kníh, ktoré obsahujú najnovšiu literatúru pre deti i dospelých. Sú k dispozícii na požičanie obciam okresu," spomenula s tým, že v prípade záujmu budú túto službu každoročne rozširovať.



Podľa riaditeľky vlani knižnica vydala dve výberové personálne bibliografie regionálnych autorov. Bol to publicista a autor Ján Jančovic, ktorý sa venuje histórii Novohradu. "V závere roka bola dotlač s novou grafikou bibliografie Ján Fekete a jeho životný príbeh," doplnila. Pozostáva z biografie autora, príbehu narodenia, chronologickej knižnej tvorby s výberom diel s úryvkami i životných príbehov autora.