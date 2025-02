Hontiansko-novohradská knižnica mala vlani 37.704 návštevníkov

Veľký Krtíš 20. februára (TASR) - Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši mala vlani 37.704 návštevníkov. Z toho 8122 ľudí prišlo na výchovno-vzdelávacie podujatia. TASR o tom informovala riaditeľka Zuzana Unzeitigová s tým, že na svoju činnosť čerpala knižnica 42.174 eur zo siedmich projektových aktivít.



Dodala, že počas roka uskutočnili 355 aktivít, tematických stretnutí a besied pre všetky vekové skupiny obyvateľov. "Práca so školskými skupinami bola zameraná na získavanie pozitívneho vzťahu k čítaniu a vytváraniu návyku," objasnila. Mladých zas chceli naučiť pravidelne navštevovať knižnicu ako zdroj poznania a všestranných informácií. Pre žiakov materských, základných škôl a špeciálnych škôl knižnica zorganizovala 36 informačných príprav.



V minulom roku získali a odborne spracovali celkom 1501 exemplárov kníh. "Z toho sme získali darmi 136 kníh v hodnote 1408 eur, čo je o 93 viac ako v roku 2023. V maďarskom jazyku pribudlo do fondu knižnice 16 kníh," zdôraznila. Vlani si požičalo 49 čitateľov aj 174 elektronických kníh. Podľa nej je to oproti roku 2023 nárast o 57. Vlani začali vo Veľkom Krtíši poskytovať aj audio knihy, záujemcovia si ich zobrali 81. Zvukové dokumenty pre zdravotne znevýhodnených používateľov knižnica poskytovala v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.



Podľa riaditeľky v roku 2024 zaregistrovali 1575 nových používateľov, čo je o 322 viac oproti roku 2023. Nárast o 238 bol u detí do 15 rokov. "Žiakov sme motivovali aj v rámci výzvy, ktorá podporovala kultúrne podujatia s podmienkou bezplatnej účasti žiakov," vysvetlila.



Ako ďalej uviedla, v rámci odbornej činnosti vydali vlani tri tlačené brožované publikácie. "Personálnou bibliografiou s názvom Ján Mäsiar sme si chceli uctiť a pripomenúť verejnosti regionálneho autora a publicistu," povedala. Ďalej to boli zbierka romantických básní o láske i zborník ocenených prác celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe.