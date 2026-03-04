< sekcia Regióny
Hontiansko-novohradská knižnica mala vlani 34.459 návštevníkov
Z celkového množstva bolo 27.908 záujemcov o knižnično-informačné služby.
Autor TASR
Veľký Krtíš 4. marca (TASR) - Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši mala vlani 34.459 návštevníkov. Z toho 6551 návštevníkov bolo na 306 výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatiach. TASR o tom informovala riaditeľka Zuzana Unzeitigová.
Dodala, že z celkového množstva bolo 27.908 záujemcov o knižnično-informačné služby. „Inovatívna bola kampaň s názvom Idem na strednú, ktorá bola zameraná na tých, ktorí sa rozhodli študovať na stredných školách v okrese Veľký Krtíš,“ objasnila s tým, že v rámci kampane knižnicu navštívili štyri triedy, čo bolo spolu 100 návštevníkov. Žiaci získali novú bezplatnú čitateľskú registráciu, bolo ich spolu 84.
Ako ďalej riaditeľka uviedla, vlani mali aj projekt s názvom Na jednej lavičke, ktorý prepájal staršiu generáciu s vnúčatami, v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Modrom Kameni a Školským klubom detí pri základnej škole vo Veľkom Krtíši. „V rámci projektu sa uskutočnilo päť špecifických podujatí zameraných na hry, spomienky, výtvarné umenie, relax a zdravú stravu,“ poznamenala. Podľa nej podujatia zaznamenali nadpriemernú účasť a pomohli tiež získať nových registrovaných čitateľov.
V roku 2025 sa do knižnice zaregistrovalo 1734 čitateľov. V porovnaní s rokom 2024 je to nárast o 159 a o 481 oproti roku 2023. Z toho bolo vlani 329 záujemcov registrovaných prvýkrát. Z celkového počtu zapísaných používateľov knižnice tvorili 53 percent obyvatelia mesta Veľký Krtíš.
Do fondu pribudlo vlani 1505 knižných jednotiek v sume 12.024 eur. Získali ich kúpou (1044), darom (374) a náhradou za stratený dokument (87). Ku koncu minulého roka tak mali knižničný fond v počte 53.006 kníh. Jeho stav narástol oproti roku 2024 o 341 jednotiek. V rámci edičnej činnosti knižnica vydala celkom štyri tlačené publikácie, z toho jednu tematickú bibliografiu a tri zborníky z literárnych súťaží.
