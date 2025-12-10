< sekcia Regióny
Hontiansko-novohradská knižnica uzatvára nákup nových kníh
Na návštevníkov v najbližších dňoch čakajú posledné aktivity knižnice v tomto roku.
Autor TASR
Veľký Krtíš 10. decembra (TASR) - S blížiacim sa koncom roka 2025 uzatvára Hontiansko-novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši nákup nových knižničných jednotiek. Zriaďovateľ, Banskobystrický samosprávny kraj, podporil akvizíciu kníh sumou 4550 eur, dotácia mesta Veľký Krtíš bola 500 eur. TASR o tom informovala riaditeľka Zuzana Unzeitigová.
Dodala, že na návštevníkov v najbližších dňoch čakajú posledné aktivity knižnice v tomto roku. Na uskutočnenie komunitných a vzdelávacích podujatí získala inštitúcia 3000 eur z projektu s názvom Knižničný kaleidoskop, ktorý podporil Fond na podporu umenia. Podľa riaditeľky v roku 2025 neuskutočnili v knižnici žiadne investičné akcie.
V stredu je pre verejnosť k dispozícii Vianočný SmartLab. „V kreatívnej dielni môžu čitatelia vyrobiť originálny vianočný darček. Potlačiť hrnček vlastným motívom, obrázkom či fotografiou,“ objasnila. Pomocou špeciálneho pera tiež budú môcť vypáliť kresbu priamo na drevenú podložku. V ďalších dňoch sa uskutoční aj beseda so spisovateľkou Emily D. Beňovou, autorkou romantických ženských aj fantasy románov. Riaditeľka doplnila, že v stredu 17. decembra pripravujú Čitateľské Vianoce. „Porozprávame sa o vianočných detektívkach, zasúťažíme si v literárnom kvíze o knižnú odmenu a vypočujeme si príjemnú vianočnú hudbu,“ priblížila.
Ako ďalej uviedla, počas decembra si vianočnú atmosféru užijú žiaci základných škôl v tvorivých dielňach a pri čítaní príbehov. „Z tvárnej hmoty si pomocou formičiek vytvoria rôzne tvary, do ktorých vložia malé odkazy. Po vyschnutí hotovými výrobkami vyzdobia knižničný vianočný stromček,“ spomenula s tým, že v programe je aj adventné čítanie. S deťmi si čítajú príbehy a rozprávajú sa o tradíciách a zvykoch predvianočného obdobia. „Zaspomíname si na to, ako sa na Vianoce pripravovali ľudia v minulosti, ako vznikol adventný veniec a čím sa kedysi zdobili stromčeky,“ konštatovala.
