Horehronie má atrakciu,v Šumiaci otvorili Demovu kupieľku,kedysi saunu

Šumiac 27. mája (TASR) - V horehronskej obci Šumiac v piatok otvorili zrekonštruovanú budovu najstaršej sauny na Slovensku, ktorú postavil v roku 1919 Michal Demo. Miestni ju nazývali "kupieľka" a kedysi sa tam chodil saunovať aj fotograf Karol Plicka. Slúžiť bude ako múzeum sprístupnené celoročne, návštevníkov ním vo vybraných termínoch prevedie sprievodca. Pre TASR to uviedla Jarmila Oceľová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.



"Sauna bola postavená po vzore parnej ruskej sauny. Jej staviteľ Michal Demo sa do tejto krajiny dostal počas prvej svetovej vojny, kde padol do zajatia. Počas štyroch rokov sa priučil mlynárskemu remeslu a oboznámil sa s miestnymi obyčajmi. Jednou z nich bola dlhoveká tradícia parného saunovania s použitím brezových prútov a bylín," priblížila OOCR Región Horehronie.



"Zmena pomerov v krajine mu umožnila vrátiť sa v roku 1917 na Slovensko. Na začiatku šumiackej doliny zasadil orech, postavil dom, mlyn a vedľa potoka parnú saunu. Pôvodne bola budova sauny drevená. Niekedy v 60. rokoch ju prestaval na murovanú. Odvtedy stála na svojom ikonickom mieste, ale chátrala," dodala.



Myšlienka na jej rekonštrukciu a záchranu sa začala v roku 2019, keď sa obec s odobrením jeho potomkov rozhodla objekt zlegalizovať, zásluhou čoho ho mohla nadobudnúť do vlastníctva. Rekonštrukcia sauny stála takmer 10.000 eur, obec získala 8300 eur na obnovu z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



"Pod Kráľovou hoľou vznikol vďaka historickému a prírodnému potenciálu projekt, ktorý doplní ponuku unikátnych turistických zážitkov," reagoval šéf BBSK Ján Lunter.



Výkonná riaditeľka OOCR Petra Ridzoňová Hlásniková pripomenula, že budovu "krstili" symbolicky metličkou z brezových prútov, ktoré sa často počas parného saunovania využívali. "Vážime si tradície a históriu Horehronia," dodala.



Starostka Jarmila Gordanová pripomenula, že šumiacka sauna je exkluzívne miesto a nikde inde na Slovensku sa nenachádza podobná zaujímavosť. Obec to tak podľa nej robí jedinečnou. "Rekonštrukcia objektu nás podnietila začať s projektom novej lesnej sauny, ktorá bude funkčná, a ktorou obnovíme tradíciu saunovania pod Kráľovou hoľou," poznamenala.