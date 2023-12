Horehronie má vďaka horám zimnú sezónu ako najlepšiu v roku

Banská Bystrica 23. decembra (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji sú regióny, ktoré majú vďaka horám zimnú sezónu ako najlepšiu v roku. TASR to potvrdila riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová s tým, že je to napríklad Horehronie.



Ako ďalej uviedla, pre ubytovacie zariadenia v horských a podhorských lokalitách všeobecne platí, že klienti prichádzajú po Vianociach. "Obdobie od 26. decembra do 6. januára celkovo vnímame ako najlepšie. Ak teda hovoríme o zariadeniach naviazaných na zimnú dovolenku," objasnila.



Hotel Grand Vígľaš v Detvianskom okrese od roku 2020, keď bola pandémia nového koronavírusu, neorganizuje vianočné dovolenky. "Tento rok sme sa opäť vrátili k silvestrovskému pobytu a môžeme povedať, že kopíruje rok 2019 pred pandémiou. Je oň veľký záujem,“ priblížil TASR generálny manažér zariadenia Tomáš Sokologorský. Zhrnul, že ceny čiastočne kopírujú infláciu.



Dodal, že pod Poľanou evidujú veľký dopyt zahraničných obchodných cestujúcich a aj individuálnych ľudí. "Od pandémie narástol opäť veľký záujem o firemné akcie, kongresy a svadby," poznamenal. Zdôraznil, že cena elektriny hotelu oproti minulému roku stúpla o 66 percent a plyn o sto percent.



Počas zimných školských prázdnin a na Silvestra majú turisti záujem aj o hotel v areáli termálneho kúpaliska Dolná Strehová vo Veľkokrtíšskom okrese. TASR o tom informoval marketingový manažér Vladimír Sokol. Spomenul, že jeho obsadenosť býva v tomto zimnom období vysoká. Ubytovacie zariadenie však pre návštevníkov každoročne počas vianočných sviatkov zatvárajú. Služby začínajú záujemcom poskytovať od 26. decembra. Od konca tohto mesiaca do začiatku januára majú v Dolnej Strehovej vyčlenený čas pre silvestrovské pobyty. Podotkol, že ich ceny tento rok nemenili.