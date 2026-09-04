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Horehronie oslávi 130. výročie ozubnicovej železnice jazdou vlakom
Podujatie ponúkne milovníkom techniky, histórie a železníc jedinečnú možnosť zažiť historickú trať netradičným spôsobom.
Autor TASR
Brezno 4. septembra (TASR) - Na Horehroní sa v piatok a sobotu (5. 9.) uskutoční pri príležitosti 130. výročia ozubnicovej železnice medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou špeciálne podujatie, ktoré ponúkne milovníkom techniky, histórie a železníc jedinečnú možnosť zažiť historickú trať netradičným spôsobom. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Žofia Koštialová. Súčasťou programu je mimoriadny vlak - parný rušeň TIVc 4296 jazdiaci po celej ozubnicovej trati.
Ozubnicová železnica medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom patrí k najpozoruhodnejším technickým pamiatkam regiónu. Trať prekonáva náročný horský terén Slovenského rudohoria a práve ozubnicový systém umožnil vlakom bezpečne zvládnuť strmé stúpania. Dnes je historická železnica nielen pripomienkou technického majstrovstva našich predkov, ale aj atraktívnym turistickým zážitkom. Najvyšším bodom trate je sedlo Zbojská vo výške približne 725 metrov nad morom.
„Mimoriadny historický vlak prejde celou ozubnicovou traťou, pričom samotná jazda bude príležitosťou spoznať unikátne technické riešenia trate priamo v teréne. Organizátori pripravili sprievodný program, ktorý priblíži históriu železnice a jej význam pre región. Jazda ponúkne pohľady na Horehronie, horské scenérie či historické železničné stavby. Práve spojenie nostalgie, technického dedičstva a prírody robí z výročnej jazdy ideálny tip na jesenný výlet. Podujatie osloví železničných nadšencov či fotografov, ako i návštevníkov, ktorí chcú spoznať menej tradičnú tvár regiónu,“ priblížila Koštialová.
Ozubnicová železnica má v regióne historický význam. Pôvodná trať bola vybudovaná ako súčasť železničného spojenia, ktoré prepojilo priemyselné centrá Horehronia a Gemera. V minulosti po nej premávali parné ozubnicové lokomotívy a trať patrila medzi technicky náročné železničné stavby svojej doby.
Ozubnicová železnica medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom patrí k najpozoruhodnejším technickým pamiatkam regiónu. Trať prekonáva náročný horský terén Slovenského rudohoria a práve ozubnicový systém umožnil vlakom bezpečne zvládnuť strmé stúpania. Dnes je historická železnica nielen pripomienkou technického majstrovstva našich predkov, ale aj atraktívnym turistickým zážitkom. Najvyšším bodom trate je sedlo Zbojská vo výške približne 725 metrov nad morom.
„Mimoriadny historický vlak prejde celou ozubnicovou traťou, pričom samotná jazda bude príležitosťou spoznať unikátne technické riešenia trate priamo v teréne. Organizátori pripravili sprievodný program, ktorý priblíži históriu železnice a jej význam pre región. Jazda ponúkne pohľady na Horehronie, horské scenérie či historické železničné stavby. Práve spojenie nostalgie, technického dedičstva a prírody robí z výročnej jazdy ideálny tip na jesenný výlet. Podujatie osloví železničných nadšencov či fotografov, ako i návštevníkov, ktorí chcú spoznať menej tradičnú tvár regiónu,“ priblížila Koštialová.
Ozubnicová železnica má v regióne historický význam. Pôvodná trať bola vybudovaná ako súčasť železničného spojenia, ktoré prepojilo priemyselné centrá Horehronia a Gemera. V minulosti po nej premávali parné ozubnicové lokomotívy a trať patrila medzi technicky náročné železničné stavby svojej doby.