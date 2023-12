Horehronie otvorilo sezónu, lákadlom je Ľadové mestečko s klziskom

Brezno 2. decembra (TASR) - Región Horehronie odštartoval v sobotu zimnú sezónu. Okrem upravených lyžiarskych a bežkárskych tratí miestnych i návštevníkov láka na Ľadové mestečko v historickom centre Brezna s veľkým exteriérovým klziskom, trhy s regionálnymi výrobkami, hudobné vystúpenia, klziskobus, Horehronský skibus, krňačkové preteky i na európske majstrovstvá v biatlone.



"Zimnú sezónu sme otvorili spolu s regiónom Liptov. Oba regióny sú vzájomné prepojené, ich hranicu predstavujú nízkotatranské štíty s najväčšou lyžiarskou arénou na Slovensku - Jasná Nízke Tatry. Náš cieľ je spoločný - neustále zvyšovať návštevnosť regiónov, čo vedie k motivácii tvoriť a poskytovať kvalitné produkty a služby cestovného ruchu," priblížila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.



Ľadové mestečko v Brezne otvorí svoje brány od 15. decembra do 7. januára. Korčuľovanie bude pre verejnosť k dispozícii každý deň od 14.30 do 20.00 h. Pri ľadovej ploche umiestnia požičovňu korčúľ pre dospelých i deti. Jej súčasťou budú aj pomôcky na učenie sa korčuľovania. O atmosféru Ľadového mestečka sa postarajú hudobné i divadelné predstavenia.



"Snahou mesta je každým rokom prinášať nové atraktivity a podujatia, aby oslovili nielen našich obyvateľov, ale i návštevníkov, ktorí k nám v zime zavítajú, či už len na jednodňový výlet alebo viacdňový pobyt. Ľadové mestečko sa postará o navodenie tej správnej predvianočnej atmosféry. Námestie sa zmení na miesto, ktoré bude ako vystrihnuté z vianočnej rozprávky," konštatoval brezniansky primátor a predseda Predstavenstva OOCR Región Horehronie Tomáš Abel.



Ako dodal, stále veľkej obľube sa teší aj mestská veža so stálou expozíciou, kaviarňou a infocentrom. Teplé nápoje si návštevníci môžu vychutnať v priestoroch terasy v tvare iglu.



"Horehronie sa v zime stáva vyhľadávanou destináciou najmä zo strany lyžiarov, bežkárov a skialpinistov. Horehronský skibus ich bezplatne odvezie priamo z Brezna a ubytovacích zariadení v Bystrianskej doline na upravené lyžiarske svahy a bežkárske trate. Premávať bude aj klziskobus," doplnila Ridzoňová Hlásniková.



Ako OOCR pripomenulo, Národné biatlonové centrum Osrblie bude v období 24. až 28. januára 2024 hostiť mená svetového formátu na Majstrovstvách Európy v biatlone. Vo februári sa zasa na južných svahoch Nízkych Tatier chystá 5. ročník medzinárodných krňačkových pretekov o Veľkú cenu Jasnej.