< sekcia Regióny
Horehronie ponúka lyžiarom okolo 90 kilometrov upravených zjazdoviek
Popri najväčšej zimnej aréne v Jasnej sú lyžiarom k dispozícii rodinné strediská na Táloch, v Mýte pod Ďumbierom, Telgárte, Čiernom Balogu či v Polomke alebo Osrblí.
Autor TASR
Brezno 30. novembra (TASR) - Na Horehroní cez víkend oficiálne otvorili zimnú sezónu 2025/2026. Región patrí medzi najvyhľadávanejšie zimné destinácie, lyžiarom, skialpinistom a freeriderom ponúka viac než 90 kilometrov upravených zjazdoviek v top strediskách. TASR o tom v nedeľu informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová.
Popri najväčšej zimnej aréne v Jasnej sú lyžiarom k dispozícii rodinné strediská na Táloch, v Mýte pod Ďumbierom, Telgárte, Čiernom Balogu či v Polomke alebo Osrblí.
„Najväčšou novinkou je spoločný Horehronie skipas, ktorý umožní lyžovať za zvýhodnené ceny až v troch lyžiarskych strediskách nachádzajúcich sa na južnej strane Chopku - Jasná, Ski Tále a Mýto Ski & Bike centrum,“ uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
Bežkári nájdu kvalitné podmienky na planinách Lomu nad Rimavicou, v sedle Čertovica, Pohanskom a výborné podmienky ponúka aj Ski Telgárt s výhľadom na ikonický Chmarošský viadukt.
„Väčšina týchto tratí a lyžiarskych stredísk je dostupná bezplatným skibusom či bežkobusom na trase z Brezna cez Čertovicu do Bystrianskej doliny a späť, a to pre držiteľov regionálnej Horehronie Card, ktorá poskytuje množstvo výhod počas celého roka,“ doplnila Koštialová.
Horehronský región počas zimy návštevníkov láka aj na atrakcie ako Ľadové mestečko v Brezne, ktoré otvoria 19. decembra, Ľadový Drakovláčik, čo je mestský turistický vláčik v podobe draka, exteriérové klzisko v centre mesta alebo vianočné trhy.
Popri najväčšej zimnej aréne v Jasnej sú lyžiarom k dispozícii rodinné strediská na Táloch, v Mýte pod Ďumbierom, Telgárte, Čiernom Balogu či v Polomke alebo Osrblí.
„Najväčšou novinkou je spoločný Horehronie skipas, ktorý umožní lyžovať za zvýhodnené ceny až v troch lyžiarskych strediskách nachádzajúcich sa na južnej strane Chopku - Jasná, Ski Tále a Mýto Ski & Bike centrum,“ uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
Bežkári nájdu kvalitné podmienky na planinách Lomu nad Rimavicou, v sedle Čertovica, Pohanskom a výborné podmienky ponúka aj Ski Telgárt s výhľadom na ikonický Chmarošský viadukt.
„Väčšina týchto tratí a lyžiarskych stredísk je dostupná bezplatným skibusom či bežkobusom na trase z Brezna cez Čertovicu do Bystrianskej doliny a späť, a to pre držiteľov regionálnej Horehronie Card, ktorá poskytuje množstvo výhod počas celého roka,“ doplnila Koštialová.
Horehronský región počas zimy návštevníkov láka aj na atrakcie ako Ľadové mestečko v Brezne, ktoré otvoria 19. decembra, Ľadový Drakovláčik, čo je mestský turistický vláčik v podobe draka, exteriérové klzisko v centre mesta alebo vianočné trhy.