Horehronie ponúka prázdninujúcim školákom astrovlak i lyžovačku

Brezno 5. marca (TASR) – Jarné prázdniny na strednom Slovensku sú už v plnom prúde a školáci si ich môžu užiť napríklad aj na Horehroní, ktoré im ponúka množstvo zábavy na lyžiarskych svahoch, ale i mimo nich.



Ako TASR v utorok informovala Estera Potkány, destinačná koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie, jednou z atrakcií je astrovlak, ktorý návštevníkov dopraví do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Deti spolu s rodičmi budú mať možnosť pozorovať nočnú oblohu pod dohľadom odborníkov s profesionálnymi ďalekohľadmi. V horárni na všetkých čaká odborný výklad o oblohe a pozorovaní hviezd.



"Remeselné stredy sa v Turisticko-informačnom centre Horehronie v obci Bystrá nesú v znamení výroby z dreva. Pre všetkých milovníkov remesla sú pripravené drevené prvky na výrobu vlastnej drevenej búdky pre vtáčiky. Stačí len prísť do priestorov infocentra a pustiť sa do práce," konštatovala Potkány.



Športoví nadšenci, ktorým neprekáža sneh, si zasa prídu na svoje pri adrenalínovej jazde na fat e-biku s hrotmi zo Šumiaca na Kráľovu hoľu. Veselo bude aj v lyžiarskom stredisku Mýto Ski & Fun, ktoré 9. marca rozozvučí DJ Maxi, ktorý zahrá do tanca. Ski Resort Tále ponúka mimoriadne večerné lyžovanie pri umelom osvetlení.



"Počas celých jarných prázdnin boli v lyžiarskych strediskách pre návštevníkov pripravené sprievodné hudobné programy a pre nelyžiarov zasa remeselné dielne, adrenalínová jazda na biku či výlet zimným astrovlakom. Dúfame, že takto prilákame do regiónu ešte viac návštevníkov," dodala Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie.