Horehronie pozýva na fašiangové veselice i tajuplné bytosti do múzea

Brezno 9. februára (TASR) - V Horehronskom múzeu v Brezne otvoria v sobotu (10. 2.) jarný cyklus podujatia Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí, ktoré spája zážitok a odborný výklad na tému poverových bytostí. Potrvá do 9. marca, a to každú sobotu o 15.00 h a počas jarných prázdnin aj v mimoriadnych termínoch, 28. februára a 6. marca. TASR o tom informovala Martina Ťažká z múzea.



"Téma ponúka rôzne podoby interpretácie s využitím viacerých umeleckých stvárnení a možnosťami realizácie. Na štandardnú výstavnú inštaláciu tradičného izbového interiéru je použitých viac ako 120 zbierkových predmetov z etnologického fondu múzea. Ide o zbierky nábytku a drobného kuchynského inventára či textil. Dominantou podujatia sú figuríny z dielne renomovaných výtvarníkov, ktoré stvárňujú vybrané poverové postavy. Sú v životnej veľkosti a zhmotňujú dané predstavy o bytostiach," uviedla Ťažká.



Návštevníci si budú môcť vypočuť niektoré horehronské poverové rozprávania, okrem toho sa im budú prihovárať aj samotné figuríny prostredníctvom špeciálnych smerových reproduktorov. Podujatie bude interaktívne, v prípade záujmu pokračuje samostatnou tvorivou dielňou.



Horehronie však počas víkendových dní ponúka i viaceré fašiangové podujatia. V kultúrnom dome v Čiernom Balogu sa už od piatka do utorka (13. 2.) koná 27. ročník festivalu Už sa fašiang kráti... Začína o 19.00 h vystúpením folklórnej skupiny Kýčera, ktorá oslavuje 90. výročie svojho vzniku. Čiernohronská železnica (ČHŽ) zároveň v sobotu od 9.00 h pozýva všetkých návštevníkov festivalu na fašiangové jazdy za symbolickú cenu.



V Heľpe v sobotu od rána chystajú celodenný program, v ktorom vystúpia folklórne zoskupenia z tejto obce a súčasťou bude i príprava a ochutnávka tradičných fašiangových špecialít miestnej kuchyne. Fašiangovú veselicu s bohatým kultúrnym programom pripravili v tento deň aj vo Valaskej.